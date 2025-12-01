코오롱 4세 이규호, 계열사 지분 첫 매입…"책임경영 일환"

이규호 코오롱 전략부문 부회장이 코오롱그룹 주력 계열사 주식을 처음으로 매입한 것으로 나타났다.

1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이 부회장은 지난달 28일 코오롱인더스트리 주식 2천441주(0.01%)를 주당 4만975원에 장내 매수했다. 같은날 코오롱글로벌 주식 1만518주도 주당 9천508원에 매입했다.

이웅열 코오롱그룹 명예회장 장남인 이규호 부회장은 코오롱그룹을 사실상 전면에서 이끌고 있지만, 계열사 지분이 전무해 향후 승계 걸림돌이 될 수 있다는 지적을 받아왔다.

이규호 코오롱 부회장 (사진=코오롱)

이웅열 명예회장은 “아버지로서 재산은 물려주겠지만 경영능력을 인정받지 못하면 주식은 한 주도 물려주지 않겠다”고 밝힌 바 있어, 이 부회장의 지분 확보 시점에 재계의 주목도가 높았다. 이 부회장이 그룹 경영 전면에 나선 이후 지주사 코오롱을 비롯해 코오롱인더스트리와 코오롱글로벌 등 주력 계열사 실적이 부진해 경영능력을 제대로 인정받지 못한 상황이기 때문이다.

관련기사

코오롱그룹 관계자는 이 부회장 계열사 지분 확보에 대해 "그룹의 리밸런싱(사업구조재편)에 힘을 실어주는 책임경영의 일환"이라고 설명했다.

코오롱그룹은 지난해 코오롱스페이스웍스 출범을 시작으로 주력 계열사 통합과 사업 구조 정리를 연쇄적으로 단행하고 있다. 구체적으로 ▲코오롱인더스트리 사업구조 개편 ▲코오롱모빌리티 완전 자회사 전환 ▲코오롱글로벌과 MOD·LSI 합병 ▲코오롱인더와 코오롱ENP 합병 결의 등을 진행했다.