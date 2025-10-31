이규호 코오롱 부회장, 기업인 목소리 APEC 정상들에게 전달

코오롱그룹은 이규호 부회장이 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 기업인자문위원회(ABAC) 의장 자격으로 APEC 정상들과의 간담회에 참석해 정상들에게 정책 권고안을 전달했다고 31일 밝혔다.

이날 경주 화백컨벤션센터에서 열린 간담회는 APEC 21개국 정상, ABAC 위원, 주요 기업인이 참석한 가운데 테이블별 소그룹 정책 토의로 진행됐다.

이규호 부회장은 이재명 대통령을 비롯해 마크 카니 캐나다 총리, 자넷 데 실바(캐나다), 테드 창(대만), 사라 오트리(뉴질랜드), 일레인 람(싱가포르) 등 ABAC 위원들과 한 그룹을 이루어 의견을 교환했다. 또 다른 ABAC 한국 위원인 이주완 메가존클라우드 의장도 참석했다.

이규호 코오롱 부회장 (사진=코오롱)

이 부회장은 환영사에서 “이번 기회를 통해 기업인들의 목소리를 각국 정상들에게 보다 가깝게 전달할 수 있어 자랑스럽다”며 “ABAC이 경제와 산업 간 장벽을 허물고, 기업의 역량을 건전한 정책 수립에 반영해 아시아·태평양 지역의 연결성·포용성·번영을 위한 가교 역할을 이어가겠다”고 말했다.

이번 간담회는 APEC 정상회의 직전에 열려 민간의 관심과 건의 사항을 정상들에게 직접 전달하는 자리다.

ABAC은 지난 28일 부산 회의를 포함해 1년간 4차례 회의를 통해 지역이 직면한 과제의 해법을 논의해 왔다. 특히 5개 워킹그룹은 ABAC 대화의 핵심 주제인 ‘Bridge, Business, Beyond’를 중심으로 ▲무역·투자 ▲지속가능성 ▲AI·디지털 혁신 ▲헬스케어 ▲금융 분야에서 총 41개 실행 전략을 마련했다.

이 부회장은 “APEC 경제권이 전 세계 GDP 61%를 차지하는 만큼, 우리가 함께 내리는 선택은 세계 경제의 방향을 좌우할 것”이라며 회원국 간 경제 협력 필수성을 강조하고, ABAC을 대표해 이재명 대통령에게 권고안을 전달했다.

관련기사

이어진 오찬과 테이블 토의에서 이재명 대통령은 1년간 정상회의를 준비해 온 ABAC 위원들과 이 부회장의 경제 외교 활동을 치하하며 환담했다.

마무리 발언에서 이 부회장은 “ABAC과 APEC의 교류는 지역의 성장과 포용을 견인할 민관 파트너십을 만드는 데 필수적”이라며 “권고안 도출에 통찰을 보탠 ABAC 위원들과 이를 경청한 각국 정상들께 경의를 표하며, 차기 중국에서의 ABAC 활동에서 다시 뵙길 기대한다”고 소감을 밝혔다.