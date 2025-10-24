코오롱그룹, 사장단 인사 단행…"40대 임원 비중 확대"

코오롱그룹이 2026년 사장단 및 임원인사를 단행했다.

코오롱그룹은 24일 코오롱글로벌 대표에 코오롱ENP 김영범 대표(사장)를 내정했다고 밝혔다. 코오롱ENP 대표는 미정으로 추후에 인사를 낼 예정이다.

신임 김영범 코오롱글로벌 대표는 사업 포트폴리오 다각화를 통한 부동산·환경·에너지

토탈 프로바이더로의 성장을 이끈다. 이와 함께 코오롱인더스트리 FnC부문 대표에는 동 회사에서 최고재무책임자(CFO)를 역임해 패션업에 대한 이해가 높은 코오롱ENP 김민태 부사장을 내정했다.

왼쪽부터 전승호 코오롱제약 대표(코오롱티슈진 겸임), 김영범 코오롱글로벌 대표 내정자 (사진=코오롱그룹)

코오롱제약 대표에는 코오롱티슈진을 담당하는 전승호 대표가 겸임으로 내정돼 그룹 내 헬스케어사업 전반을 담당한다.

지난해 출범한 첨단복합소재 전문기업 코오롱스페이스웍스 안상현 대표는 전무에서 부사장으로 승진해 그룹 혁신소재 경쟁력 확보에 역량을 집중하기로 했다.

코오롱모빌리티그룹 대표 최현석 전무 또한 부사장으로 승진했다.

관련기사

사진 왼쪽부터 최현석 코오롱모빌리티그룹 대표, 안상현 코오롱스페이스웍스 대표, 김민태 코오롱인더스트리 FnC 대표 (사진=코오롱그룹)

신규 임원은 총 14명으로 그 중 8명을 40대로 발탁했다. 그룹 성장을 위한 변화와 혁신에 속도를 더하고 경영환경 변화에 기민하게 대처하는 역할을 담당할 예정이라고 그룹 측은 설명했다.

코오롱그룹은 “지난해부터 그룹 전반적으로 진행 중인 사업재편 작업을 성공적으로 완수하는 한편 전략 사업에 강한 추진력을 불어넣어야 할 시기”라며 “안정을 기하는 동시에 40대 임원 비중을 확대해 미래 성장동력을 강화하는 인사를 했다”고 2026년 정기인사 배경을 설명했다.