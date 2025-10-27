코오롱 이규호 "보건, 억제 비용 아니라 미래 위한 전략적 투자"

바이오테크 혁신 가속화부터 인공지능(AI) 의료, 고령화 대응까지 15년짜리 보건 청사진이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 공식 의제로 올라간다.

기업인자문위원회(ABAC) 제4차 회의에서 이규호 코오롱그룹 부회장이 의장으로 활동해 온 바이오헬스케어 워킹그룹(BHWG)이 APEC 회원국 정상들에게 전달할 ‘스마트하고 포용적인 헬스케어 로드맵’을 최종 도출했다고 27일 밝혔다.

이 부회장은 올해 신설된 BHWG의 초대 의장을 맡아 헬스케어 아젠다를 이끌어 왔다. BHWG는 ▲바이오테크 혁신 가속화 ▲보건 네트워크 연결 ▲포용적 보건 격차 해소 ▲공공-민간 파트너십 강화 등 4대 영역을 중심으로 논의를 진행했고, 그 성과를 로드맵에 반영했다.

이규호 코오롱그룹 부회장(가운데)이 지난 26일 부산에서 개최된 APEC 기업인자문위원회(ABAC) 4차 회의에서 발언하고 있다. (사진=코오롱그룹)

이날 부산 아난티코브에서 열린 BHWG 회의에는 테드 창 대만 ABAC 위원 겸 콴타컴퓨터 CTO, 스즈키 준 일본 ABAC 위원 겸 데이진 특별고문, 줄리아 토레블랑카 페루 ABAC 위원, 모니카 웨일리 미국 APEC센터장, 니콜 부코니치 미국 APEC센터 정책국장 등 글로벌 바이오헬스케어 전문가들이 참석했다.

참석자들은 올해 브리즈번(호주), 토론토(캐나다), 하이퐁(베트남)에서 열린 세 차례 ABAC 회의와 지난 9월 APEC 보건과 경제 고위급 회의에서의 논의를 종합해, ABAC 한국이 주도한 ‘스마트하고 포용적인 헬스케어 로드맵’을 승인했다. 위원들은 역내 보건의료 정책결정 과정에서 기업의 참여를 강화하는 것이 중요하다고 강조했으며, 향후 2년간 한국 보건복지부가 의장국으로 활동할 APEC 헬스케어워킹그룹과 긴밀히 협력하기로 합의했다.

이규호 부회장은 “APEC 역내 공통 과제인 고령화에 대응하기 위해 보건은 억제해야 할 비용이 아니라 미래를 위한 전략적 투자 대상”이라며 “APEC 경제권은 디지털 혁신과 포용성 강화를 통해 지속가능하고 회복력 있는 헬스케어 시스템을 구축해야 한다”고 말했다.

이번 로드맵은 APEC 역내가 직면한 고령화, 만성질환 증가, 의료 접근성 격차, 재정 지속가능성 문제에 대응하기 위한 민관 협력 방안을 담고 있다. 단기(1~3년), 중기(3~7년), 장기(7~15년)로 구체화된 실행 전략은 ABAC 정상 건의문에도 포함돼 경주에서 열리는 APEC 정상회의 주요 의제로 상정될 예정이다.

로드맵은 7대 전략축으로 구성됐다. ▲헬스데이터 기반의 증거기반 정책 수립 ▲바이오테크놀로지를 통한 정밀의료 확대 ▲AI를 활용한 의료 효율성 제고 ▲의약품·의료기기 공급망 회복력 강화 ▲지속가능한 보건 재정 확보 ▲뇌 건강(치매·자폐·ADHD 등) 위기 대응 ▲의료 접근성 확대를 위한 규제 개선이 그것이다.

또한 APEC 역내에서 공통적인 국제 표준을 도입해 공공 헬스데이터를 안전하게 공유할 것을 제안했다. 유전체 기반 진단과 치료 기술 상용화를 위한 공동 연구 플랫폼과 인재 양성 프로그램도 논의됐다. 나아가 자동화된 머신러닝 기술을 활용해 비개발자 대상 교육을 확대하고, 임상 현장에 AI 도구를 통합해 의료진의 역량을 높이는 방안도 제시됐다.

공급망 측면에서는 의약품·의료기기 생산 능력을 실시간으로 모니터링하는 시스템 구축, 커뮤니티 기반 장기요양 모델 확대, 디지털 포용성을 통한 고령화 대응 등이 포함됐다. 치매·자폐·ADHD 등 뇌 관련 질환에 대해서는 재정·인프라·인재·데이터를 묶은 협력 모델 마련이 필요하다고 제안했다.

이 부회장은 “로드맵 완성은 끝이 아니라 시작”이라며 “보건 정책 입안자들과 지속적으로 대화해 APEC 보건·의료 의제가 가진 동력을 계속 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 코오롱그룹은 골관절염 세포유전자 치료제 ‘TG-C’를 비롯한 바이오 신약 개발에 지속 투자하며 바이오헬스케어 역량을 키워왔다. 코오롱은 지난해 7월 미국에서 TG-C 임상 3상 환자 투약을 마쳤으며, 2027년 미국 FDA 품목허가 신청을 목표로 하고 있다.