정기선 HD현대 회장 "트럼프 조선소 방문, 항상 준비 돼 있다"

회장 취임 후 첫 공식 행보…"다같이 힘을 모아 한 뜻으로 움직여야"

디지털경제입력 :2025/10/27 11:42    수정: 2025/10/27 12:52

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

[경주=류은주 기자] "그룹이 어려웠던 시절도 있었지만, 좋은 기회를 찾아서 앞으로 더 열심히 하려고 한다. 다같이 힘을 모아 한 뜻으로 움직이는 것이 제일 중요한 것 같다."

정기선 HD현대 회장은 27일 경주엑스포대공원 문화센터 문무홀에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 ‘퓨처 테크 포럼: 조선’에서 취재진과 만나 회장 취임 소감을 묻는 질문에 이같이 말했다. 정 회장은 지난 17일 사장단 인사에서 수석부회장에서 회장으로 승진했다. 

퓨처 테크 포럼은 정 회장이 취임한 후 처음 가진 공식 행사다. APEC 정상회의에 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯해 세계 각국 주요 인사가 오는 만큼 한미 조선 협력 프로젝트(마스가·미국 조선업을 다시 위대하게)에 대한 관심도 고조되고 있다. 

정기선 HD현대 회장 (사진=지디넷코리아)

트럼프 대통령과의 회동을 묻는 질문에 정 회장은 "트럼프 대통령의 울산 조선소 방문은 아직 확정이 되지 않았지만, 이번이 아니라 언제라도 항상 준비돼 있다"고 답했다. 

한미 조선 협력 관련해서는 "가장 준비가 잘 된 파트너라고 미국쪽에서도 인식을 해주고 있다"며 "조만간 여러 발표가 있을 텐데 앞으로 많은 응원을 해달라"고 말했다.

관련기사

미국 현지 조선소 인수에 관련해서도 언급했다. 정 회장은 "(현지 조선소 인수를 포함해) 여러 옵션을 다 검토하고 있다"고 밝혔다. 

한편, 정 회장은 ‘퓨처 테크 포럼: 조선’ 기조연설에서도 '협력'을 강조했다. 그는 “인공지능(AI)은 선박의 지속가능성과 디지털 제조에도 큰 영향을 미치고 있다”며, “가능성을 현실로 만들기 위해서는 산업의 경계를 넘어서는 긴밀한 글로벌 혁신 동맹이 필요하다”고 말했다.  

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
정기선 HD현대 APEC 조선 퓨처테크포럼

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자, 엔비디아 AI 워크스테이션 'DGX 스파크'에 고성능 SSD 공급

정기선 HD현대 회장 "트럼프 조선소 방문, 항상 준비 돼 있다"

"로봇이 택배 문앞 배달…일본서 통했다"

코스피 사상 첫 4000 돌파…美 물가 상승 둔화·금리 인하 기대에 상승세

ZDNet Power Center