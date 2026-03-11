브릴스, 경기도 피지컬 AI 비전 선포식서 기술력 입증

로봇 전문기업 브릴스는 경기도 피지컬 AI 비전 선포식에서 '인공지능(AI) 안전 관제 팔레타이징 솔루션'을 전시하며 피지컬 AI 기술력을 입증했다고 11일 밝혔다.

경기도 피지컬 AI 비전 선포식은 경기도가 주최하고 경기도경제과학진흥원이 주관하는 행사다. 10일 판교 글로벌비즈센터에서 개최됐다. 김동연 경기도지사, 시장, 도의원, 주요 기업 및 유관기관 관계자 200여 명이 참석했다.

브릴스가 10일 경기도 피지컬 AI 비전 선포식에서 '인공지능(AI) 안전 관제 팔레타이징 솔루션'을 선보였다. 김동연 경기도지사(오른쪽에서 두번째)가 브릴스 부스에서 솔루션 설명을 듣고 있다. (사진=브릴스)

브릴스 AI 안전 관제 팔레타이징 솔루션은 자동화 로봇과 사람이 같은 공간에서 안전하게 협업할 수 있도록 설계된 차세대 솔루션이다. AI 기반 객체 인식 기술을 활용해 산업재해를 예방하는 것이 핵심이다.

CCTV와 연동되어 작업 현장을 실시간으로 모니터링하며, 작업자가 보호 장비를 착용하지 않거나 위험 구역에 진입하는 등 이상 상황이 감지되면 로봇이 자동으로 속도를 줄이거나 멈춰 사고를 방지한다.

브릴스는 이 솔루션을 통해 작업장 안전성을 획기적으로 높였을 뿐만 아니라, 생산성 50% 향상 및 불량률 70% 감소 등 성과를 내고 있다고 밝혔다. 브릴스는 향후 경기도 AI 산업 생태계 조성에 발맞춰 로봇 지능화 기술 고도화에 박차를 가한다.

관련기사

특히 브릴스는 이번 행사에서 실제 제조 현장의 데이터를 기반으로 최적화된 '피지컬 AI'의 표준 모델을 제시했다는 평가를 받았다. 기존 공정 라인 대대적 수정 없이도 유연하게 도입할 수 있다.

전진 브릴스 대표는 "단순 자동화를 넘어 사람과 로봇이 안전하게 협업하는 환경을 만드는 것이 피지컬 AI의 본질"이라며 "현장 안전 사각지대를 AI로 해소하면서도 생산 경쟁력을 확보하는 모델을 제시하고자 한다"라고 말했다.