브릴스, 주강로보테크와 기술 협력

로봇 전문기업 브릴스는 로봇 그리퍼 전문 기업 주강로보테크와 공동파트너 업무 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 브릴스의 로봇 시스템 통합(SI)·솔루션 노하우, 브릴스 로봇 시리즈와 주강로보테크의 자동화 구동기기 기술력을 결합해 급변하는 로봇 자동화 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 마련됐다.

전진 브릴스 대표(왼쪽)와 강인각 주강로보테크 대표가 기념 촬영을 하고 있다. (사진=브릴스)

주강로보테크는 로봇 그리퍼 제조 전문 기업이다. 그리퍼와 툴체인저, 로터리 실린더 등 다양한 로봇 자동화용 구동기기를 제조한다.

브릴스는 주강로보테크 부품 기술력 역량과 네트워크를 활용해 고객 맞춤형 로봇 솔루션 완성도를 높이고 새로운 판로를 개척하는 등 실질적인 시너지를 창출할 계획이다.

또한 향후 공동 마케팅 활동, 기술 교육 세미나, 신규 고객사 발굴 등을 통해 협력 관계를 강화해 나갈 방침이다.

전진 브릴스 대표는 "오랜 기간 기술력을 축적해 온 주강로보테크와의 협력은 브릴스의 역량을 한 단계 높이는 계기가 될 것"이라며 "양사 시너지로 고객에게 최적화된 로봇 자동화 솔루션을 선사해 경쟁력 강화에 기여하겠다"라고 밝혔다.