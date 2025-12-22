브릴스, 인천 미래혁신기업상 수상

로봇 전문기업 브릴스는 지난 19일 인천테크노파크 인천기업경영지원센터에서 개최된 '인천 파트너스데이 2025'에서 인천시 미래혁신기업상을 수상했다고 22일 밝혔다.

인천 미래혁신기업상은 비즈니스 모델 및 기술 혁신, 사회적 책임과 지속 가능성 등 혁신기업을 발굴·육성하기 위한 포상 제도다. 인천테크노파크가 주관한다.

최승호 브릴스 조직문화본부장(오른쪽)이 이남주 인천광역시 미래산업국장(왼쪽)과 기념 촬영을 하고 있다. (사진=브릴스)

브릴스는 기술혁신 분야에서 복합좌표계 및 3D 비전 융합 기반 다종 로봇 정밀 제어 자동화 기술의 성과를 인정받았다.

이번 선정으로 향후 인천시로부터 ▲중소기업 경영안정자금 우대지원 ▲기업 맞춤형 컨설팅 ▲인천테크노파크 투자펀드 연계 등 다각적인 지원을 받게 된다.

전진 브릴스 대표는 "브릴스가 추구해 온 기술 혁신과 로봇 자동화 솔루션의 가치를 인정받은 성과"라며 "차별화된 기술력을 바탕으로 인천을 넘어 글로벌 로봇 시장을 선도하는 기업으로 성장해 나가겠다"라고 말했다.