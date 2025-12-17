브릴스, 인천 항공 선도기업 선정

로봇 전문기업 브릴스는 16일 인천광역시와 인천테크노파크가 개최한 '2025 항공우주산업 써밋'에서 '2025 인천 항공 선도기업'으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

인천 항공 선도기업은 인천광역시와 인천테크노파크가 2018년부터 '항공 선도기업 발굴 및 네트워크 지원사업'을 통해 항공 분야 유망기업을 발굴하는 제도다. 향후 항공산업 지원사업 공모 시 가점이 부여되고 산학연 협력 네트워킹 기회 등이 제공된다.

최승호 브릴스 조직문화본부장(오른쪽)이 인증패를 받고 기념 촬영을 하고 있다. (사진=브릴스)

브릴스는 ▲복합 좌표계 기반 로봇 제어 ▲이미지 센싱 기반 로봇 제어 ▲특수 객체 대응로봇 제어 ▲인공지능(AI) 기반 안전 지능화 ▲고정밀 검사 시스템 ▲협동 로봇 기술 6가지 주요 핵심기술을 중심으로 연구개발(R&D)에 매진해 왔다.

전진 브릴스 대표는 "모듈화 플랫폼 솔루션 기술을 바탕으로 항공 및 드론 산업 등 새로운 분야로 사업 영역을 확장해 나갈 수 있는 기틀을 마련해 나가겠다"라고 말했다.