브릴스, 인천 항공 선도기업 선정

항공산업 지원사업 공모 시 가점 부여

디지털경제입력 :2025/12/17 16:49

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

로봇 전문기업 브릴스는 16일 인천광역시와 인천테크노파크가 개최한 '2025 항공우주산업 써밋'에서 '2025 인천 항공 선도기업'으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

인천 항공 선도기업은 인천광역시와 인천테크노파크가 2018년부터 '항공 선도기업 발굴 및 네트워크 지원사업'을 통해 항공 분야 유망기업을 발굴하는 제도다. 향후 항공산업 지원사업 공모 시 가점이 부여되고 산학연 협력 네트워킹 기회 등이 제공된다.

최승호 브릴스 조직문화본부장(오른쪽)이 인증패를 받고 기념 촬영을 하고 있다. (사진=브릴스)

브릴스는 ▲복합 좌표계 기반 로봇 제어 ▲이미지 센싱 기반 로봇 제어 ▲특수 객체 대응로봇 제어 ▲인공지능(AI) 기반 안전 지능화 ▲고정밀 검사 시스템 ▲협동 로봇 기술 6가지 주요 핵심기술을 중심으로 연구개발(R&D)에 매진해 왔다.

전진 브릴스 대표는 "모듈화 플랫폼 솔루션 기술을 바탕으로 항공 및 드론 산업 등 새로운 분야로 사업 영역을 확장해 나갈 수 있는 기틀을 마련해 나가겠다"라고 말했다.

관련기사

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
브릴스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

LPDDR 공급난…삼성·SK, 中업체 '장기계약' 요청받아

이마트24, 점포 줄고 적자 커져 이중고...'반전 카드' 통할까

"딸기 폭탄 맞아?"…파리바게뜨 ‘베리밤’ 케이크 논란 왜

비트코인 4년 주기론 깨졌나...가상자산업계 '갑론을박'

ZDNet Power Center