전진 브릴스 대표, 산업부장관 표창

로봇 전문기업 브릴스는 전진 대표가 5일 '2025 로봇산업 발전유공 포상식'에서 산업통상부 장관 표창을 수상했다고 6일 밝혔다.

로봇산업 발전유공 포상은 산업통상부가 주최하고 한국AI로봇산업협회가 주관하는 행사다. 로봇산업 발전에 이바지한 유공자를 포상한다.

전 대표는 브릴스 운영과 함께 로봇 산업 핵심 기술 개발, 부품 국산화, 신시장 창출을 주도한 점을 인정받았다. 국내 제조업의 자동화 패러다임 전환과 산업 경쟁력 강화에 기여한 점을 높이 평가받았다.

브릴스는 제조업 현장에 특화된 신기술을 다수 개발해 기술 파급효과와 현장 적용성을 보여줬다.

복합좌표계 기반 정밀 제어기술은 로봇의 절대좌표계와 공정 기반 상대좌표계를 융합해 ±0.1mm 이내 초고반복정밀도를 확보했다. 다중 객체 인식 및 피킹 알고리즘은 기존 대비 인식 정확도를 35% 이상 개선했다.

산업안전 측면에서는 3D 스켈레톤 데이터로 작업자 행동을 인식하는 '인공지능(AI) 안전 관제 솔루션'을 개발했다. 실제 현장에서 작업자 안전사고 위험이 약 65% 이상 줄어드는 성과를 거뒀다.

전진 대표는 "앞으로도 독보적인 로봇 기술력과 핵심 부품 국산화를 바탕으로 국내 제조업의 경쟁력을 높이는 것은 물론, 글로벌 시장에서 K-로봇의 위상을 높이는 데 앞장서겠다"라고 말했다.