브릴스, 지텍과 공동파트너 협약

로봇 전문기업 브릴스는 충청권 로봇 자동화 시스템 전문 기업인 지텍과 브릴스 인천 송도 본사에서 공동파트너 업무 협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이날 업무 협약식에는 전진 브릴스 대표와 최부식 지텍 대표 등 주요 임직원들이 참석했다. 이들은 브릴스가 보유한 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션 역량과 지텍의 제조 현장 자동화 시스템 구축 기술력을 결합할 방안을 논의했다.

브릴스와 지텍이 8일 브릴스 인천 송도 본사에서 공동파트너 업무 협약(MOU)을 체결했다. 전진 브릴스 대표(왼쪽)와 최부식 지텍 대표가 기념 촬영을 하고 있다.(사진=브릴스)

지텍은 천안·세종 등 충청권 지역을 거점으로 디스플레이, 반도체, 이차전지 등 첨단 산업 분야에서 로봇 자동화 시스템을 구축해 온 전문 기업이다. 자율주행로봇(AMR) 설계 분야에서 강점을 지녔다.

양사는 공동파트너로서 특화 로봇 솔루션 공동 개발, 지역 거점 기반의 신속한 기술 지원 체계 구축 등 다각적인 협력을 추진한다.

브릴스는 지텍의 제조 공정 자동화 시스템 구축 역량을, 지텍은 브릴스의 하드웨어 제조 역량 및 소프트웨어 솔루션 네크워크를 활용해 상호 보완적인 시너지를 도모한다.

관련기사

전진 브릴스 대표는 "지텍은 지역을 거점으로 오랜 기간 현장에서 검증된 기술력과 신뢰를 쌓아온 기업"이라며 "고객들에게 더욱 안정적이고 효율적인 맞춤형 로봇 솔루션을 제공해 시장 경쟁력을 강화하겠다"라고 밝혔다.

브릴스는 2015년 설립된 로봇 자동화 통합 솔루션 전문 기업이다. 로봇 시스템 통합 및 제조로 사업을 확장하며 설계부터 사후관리까지 원스톱 자동화 솔루션을 제공한다.