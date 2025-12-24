브릴스, 올해의 대한민국 로봇기업

로봇 전문기업 브릴스는 '2025 올해의 대한민국 로봇기업'으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

올해의 대한민국 로봇기업은 한 해 동안 국내 로봇산업 발전에 기여한 공적과 기업의 미래 성장 가능성, 시장 성과 등 종합적인 요소를 평가한다.

브릴스는 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션을 기반으로, 복합 좌표계 및 3D 비전 융합 기반 다종 로봇 정밀 제어 자동화 기술을 개발했다.

전진 브릴스 대표(오른쪽)가 수상 후 기념 촬영을 하고 있다. (사진=브릴스)

자동차와 이차전지, 반도체 검사 및 계측 설비를 포함해 다양한 산업 분야에 로봇 자동화 기술을 보급한 성과를 인정받아 로봇 시스템 통합(SI) 부문에 2년 연속 선정됐다.

브릴스는 ▲복합 좌표계 기반 로봇 제어 ▲이미지 센싱 기반 로봇 제어 ▲특수 객체 대응 로봇 제어 ▲인공지능(AI) 기반 안전 지능화 ▲고정밀 검사 시스템 ▲협동 로봇 기술 등 6가지 주요 핵심기술을 중심으로 연구개발(R&D)을 진행해 왔다.

로봇 SI는 물론 산업용 로봇, 협동 로봇, 방폭 로봇, 자율주행로봇(하이브리드 AMR) 등 다양한 로봇을 제조하고 있다. 로봇 제조 역량과 로봇 SI 역량을 결합해 산업별 맞춤 시스템을 제공, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 키워가고 있다.

전진 브릴스 대표는 "브릴스가 추구해 온 기술 혁신과 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션이 가치를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 로봇 SI와 로봇 제조 역량을 결합한 브릴스만의 차별화된 기술력으로 로봇 산업 발전에 기여하겠다"라고 밝혔다.

