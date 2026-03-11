롯데하이마트, 3월 안심케어 세일…가전 클리닝 최대 20% 할인

롯데하이마트는 3월 한 달 동안 가전 클리닝과 홈케어 서비스를 할인 제공하는 '안심 케어 세일'을 진행한다고 10일 밝혔다.
가전 클리닝 서비스는 에어컨, 세탁기, 냉장고 등 주요 가전을 대상으로 행사상품 기준 최대 20% 할인된 가격에 제공한다. 또 가전 클리닝 서비스를 2개 이상 구매할 경우 최대 10% 추가 혜택을 제공하는 동시 구매 혜택도 제공한다.
대형가전 구매와 함께 클리닝, 무타공 서비스 등 상품 연계 안심케어 서비스를 동시 구매하는 고객에게도 즉시할인 등 추가 혜택을 제공한다.
입주 청소, 매트리스 케어 등 홈클리닝 서비스도 할인된 가격에 제공한다. 롯데하이마트는 세탁전문기업 크린토피아 '입주 청소 서비스'를 행사 기간 내 예약하는 고객들을 대상으로 서비스 완료 시 '크린토피아 모바일 세탁 쿠폰' 1만원권을 제공한다.
매트리스 건식 클리닝 서비스를 2개 이상 동시 구매 시 개당 최대 8천원까지 즉시 할인을 제공한다. '수도 배관 청소' 서비스는 이번 3월 신규 론칭을 맞아, 기존 '보일러 배관 청소' 서비스와 동시 구매 시 10% 할인 가격에 이용할 수 있다.
국내 포장이사 전문기업 '통인 익스프레스' 포장이사 서비스를 3월에 신규 론칭해, 가전과 포장이사 서비스를 동시구매하는 고객들을 대상으로 혜택을 제공한다. 롯데하이마트 매장에서 가전을 구매하면서 포장 이사 서비스를 함께 구매하면, 5% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 12개월 무이자 할부 구매도 가능하다.
이 밖에도 롯데하이마트는 에어컨, 세탁기, 냉장고 등 가전클리닝과 입주청소, 배관청소, 주방후드 클리닝 등 다양한 홈클리닝 행사 상품들을 패키지로 조합해 3가지 이상 구매하면, 최대 10% 할인된 가격에 서비스를 이용할 수 있는 '나에게 딱 맞는 서비스 할인 패키지' 행사도 운영한다.
롯데하이마트는 다양한 보상 혜택과 전문성으로 차별화된 클리닝 서비스를 지속 선보이며, 고객 가전 구매 생애 전반을 케어하는 '하이마트 안심 케어' 전략을 추진하고 있다.
다양한 보상 제도도 운영한다. 서비스 시공 후 2주 내 품질 불량 발생 시 즉각적으로 재시공을 제공하고, 서비스 제공 이후 1년 내 가전이 고장날 시 수리 비용을 보상한다. 또한 '시간약속이행 100% 보증제'를 시행, 클리닝 전문가가 부득이하게 약속된 일정을 맞추지 못했을 경우 소정의 엘포인트를 제공한다.
최준석 롯데하이마트 평생케어서비스부문장은 "앞으로도 고객들이 보다 편리하게 가전을 관리하고 사용할 수 있도록 '하이마트 안심 케어' 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.