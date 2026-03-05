롯데하이마트, 3월 전국 300여개 매장서 '가봄쎄' 행사

롯데하이마트는 오는 봄을 맞아 3월 한달간 전국 300여개 매장에서 '가봄쎄(가전 봄맞이 쎄일)' 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

롯데하이마트는 오는 9일까지 이사, 결혼 시 다양한 가전을 동시에 구매하는 고객들의 소비 특성을 고려해 다양한 패키지 상품 혜택을 제공한다. 삼성전자, LG전자, 쿠쿠 등 주요 브랜드 중심으로 구성한 패키지 상품 구매 시 다품목 구매 혜택, 행사카드 혜택 등 최대 240만원 혜택을 제공한다.

롯데하이마트가 오는 봄을 맞아 3월 한달간 전국 300여개 매장에서 '가봄쎄(가전 봄맞이 쎄일)' 행사를 진행한다. (사진=롯데하이마트)

삼성전자는 '비스포크 AI 콤보', '비스포크 AI 로봇청소기', '인피니트 AI 공기청정기', '비스포크 식기세척기(14인용)', '에어드레서(5벌형)' 등 행사상품 구매 시 최대 240만원 할인을 제공한다. LG전자는 '워시타워', '로보킹 AI 로봇청소기', '360도 공기청정기', '오브제컬렉션 식기세척기(14인용)', '스타일러(5벌형)' 등 행사상품 구매 시 최대 220만원 할인을 제공한다.

또한 예비 신혼부부들이 결혼식장 계약서 등을 통해 결혼 증빙 시 상품 할인, 행사품목 구매 금액대별 할인 등을 더해 최대 4% 할인을 추가로 제공한다.

롯데하이마트는 입주 시 가전 뿐만 아니라 가전 수납장, 내구재(싱크볼, 주방수전)도 함께 고려하는 고객들을 위한 동시구매 혜택도 선보인다. LG전자 오브제컬렉션 '핏앤맥스 4도어(609L)', 삼성전자 '비스포크 AI 1도어(347L)' 등 냉장고, 김치냉장고 행사상품 구매 시 냉장고 수납장을 동시 구매하면 최대 22만원 할인을 제공한다.

또한 LG전자 '디오스 오브제컬렉션 식기세척기(14인용), 삼성전자 '인피니트 AI 인덕션(3구)' 등 주방가전 행사상품과 '고니', '깜뽀르떼' 싱크볼 또는 '백조' 주방수전 등을 동시 구매하면 최대 9만원 할인을 제공한다.

봄맞이 대청소에 나서는 고객들을 위한 '클린 가전 페스타' 행사도 진행한다. 롯데하이마트에서는 로보락, 드리미, 삼성전자 등 다양한 국내외 인기 브랜드의 로봇청소기 신상품을 한 곳에서 살펴볼 수 있으며, 특히 행사 기간 내 구매하는 모든 로봇청소기 대상으로 5년 사후서비스(A/S) 연장보증을 무료로 제공한다.

또한 LG전자 '코드제로 로보킹 AI 올인원' 로봇청소기와 '트롬 Al 오브제컬렉션 워시타워(25kg+25kg)', 로보락 'S10 맥스V 울트라와 'H60 허브 울트라 무선청소기' 등 로봇청소기와 타 카테고리의 동시구매 기획 패키지 상품을 구매하면 최대 30만원을 제공한다. 집 내부 인테리어를 고려해 로봇청소기와 로봇청소기 수납장을 동시구매하는 고객들에게 수납장을 기존 대비 28% 할인한 18만원에 선보인다.

김승근 롯데하이마트 통합마케팅실장은 "이사 및 결혼을 앞둔 고객들이 더 좋은 가격에 가전을 마련할 수 있도록 다양한 혜택들을 중복 적용해 제공한다"며 "가전 할인과 함께 가전 수납장, 내구재까지 롯데하이마트에서 한 번에 살펴보고 저렴하게 구매하시기 바란다"고 말했다.