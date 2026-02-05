롯데하이마트, 日 트윈버드 주방가전 출시

롯데하이마트는 일본 라이프스타일 가전회사 트윈버드 토스터와 커피 메이커를 선보인다고 5일 밝혔다.

'타쿠미 블랑제 토스터'는 세계 3대 제과제빵 대회로 꼽히는 '독일 iba컵'에서 우승한 '아사이 카즈히로' 장인 제빵 기술을 재현한 상품이다. 장인 화력 조절 노하우를 반영한 열 제어 프로그램으로 갓 구워낸 빵의 바삭한 식감과 색을 만들어내며, 빵 종류에 따라 4가지 모드를 통해 빵을 최적의 상태로 데운다.

또한 초단위 온도 센싱과 원적외선, 근적외선 2종류의 히터 제어로 장인의 온도 밸런스를 구현한다. 장인의 가마에서 아이디어를 얻어 폭 25cm의 슬림한 구조면서도, 내부는 깊게 설계해 화력 조절이 안정적이다. 가격은 39만9천원이다.

일본 ‘트윈버드’의 '전자동 커피 메이커'와 '타쿠미 블랑제 토스터' (사진=롯데하이마트)

'전자동 커피 메이커'는 일본의 스페셜티 커피 창시자로 불리는 '타구치 마모루' 장인의 드리핑 기술을 재현했다. 추출 온도에 따라 맛이 달라지는 커피의 특성을 고려해 장인이 직접 감수해 추천한 추출 온도를 구현했고, 커피 종류에 따라 다양한 온도를 선택해 추출할 수 있다.

또한 6방향 샤워드립과 2cm 간격의 타원형 드리퍼를 통해 장인이 커피를 내릴 때 강도, 타이밍 등을 섬세하게 구현할 수 있도록 설계했다. 분쇄 단계도 3단계로 세분화해 자동으로 추출된 커피를 즐길 수도 있고, 분쇄된 커피 가루로 직접 핸드드립으로 즐길 수도 있다.

수백년간 일본 금속 가공의 고장으로 불리는 니카타현 츠바메산조 지역에서, 장인들이 독자적인 설계로 생산한 그라인더를 탑재해 더욱 깊은 커피 풍미를 나타낸다. 가격은 49만9천원이다.

관련기사

두 제품은 롯데하이마트 잠실점에서 처음 선보이며, 올해 20여개 매장으로 확대 운영할 계획이다. 롯데하이마트는 다양한 해외 상품들을 국내 시장에 소개함으로써 가전양판점의 본연의 특장점을 강화할 계획이다.

박병용 롯데하이마트 PB해외소싱부문장은 "전문화되어가는 고객들의 다양한 취향을 반영해, 국내에서는 쉽게 접할 수 없었던 해외 인기 주방가전들을 선보이게 됐다"며 "올해 다양한 해외 상품들을 지속적으로 선보여 고객들에게 새로운 가전 트렌드를 경험할 수 있는 기회를 제공하겠다"고 말했다.