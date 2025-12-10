롯데하이마트, 연말 맞이 IT가전 할인

롯데하이마트는 연말 선물 수요를 고려해 오는 12월 말까지 인기 IT 가전을 특별 할인가에 제공한다고 10일 밝혔다.

대표 행사상품은 애플 IT 가전이다. 오는 27일까지 전국 매장에서 고등학생, 대학생 고객 대상으로 최대 20% 할인해 제공한다.

애플 '아이패드 에어11', '아이패드 에어13', '아이패드 A16', '맥북 에어 13(M4)', 액세서리(키보드, 펜슬) 등 대상으로 혜택을 제공하며, 품목당 한 가지만 구매 가능하다.

롯데하이마트가 연말 선물 수요를 고려해 오는 12월 말까지 인기 IT 가전을 특별 할인가에 제공한다. (사진=롯데하이마트)

이번 혜택은 학생 인증 고객에게만 제공한다. 롯데하이마트 매장에 방문한 뒤, 직원 안내에 따라 학생복지스토어 '에브리유니즈'에 접속해 학생증 등으로 대학생·고등학생을 인증하면 할인을 제공한다.

할인 혜택 외에 추가로 제공하는 사은품 혜택도 있다. 애플 행사상품을 구매하면, 아이패드 필기 앱 '굿노트' 6개월 무료 이용권을 대학생, 고등학생 고객들에게 제공하고, 고등학생 고객들에게는 추가로 'EBS e북 3개월 구독권'도 증정한다.

오는 12월 말까지 진행하는 사은품 증정, 동시구매 할인, 인터넷 최저가 수준의 할인 혜택도 있다.

매장에서는 삼성전자 '갤럭시탭 S11 울트라' 태블릿 구매시, 150대 한정으로 약 12만원 상의 마이크로소프트의 '오피스 M365' 1년 이용권을 무료로 제공한다.

또한 삼성전자 '갤럭시북5 프로' 노트북과 삼성 '잉크젯 프린터' 동시구매 시 즉시 할인을 통해 프린터를 무상증정하는 것과 같은 효과를 제공한다.

연말 선물 수요를 고려해 IT가전, 게임기기 등도 특가에 제공한다. 매장과 온라인쇼핑몰에서 레노버 'M9 태블릿' 12만9천원, 아우라(AULA) 'F108 프로 키보드' 8만9천원, 닌텐도 '스위치 본체 OLED' 38만5천원 등 인터넷 최저가 수준 행사를 선보인다.

이언석 롯데하이마트 스마트가전부문장은 "학습·선물용 등으로 연말 IT가전을 구매하는 고객분들께 좋은 혜택을 드리고자 했다"며 "롯데하이마트에서 다양한 브랜드의 IT가전을 살펴보고 인터넷 최저가 수준에 구매하시기 바란다"고 말했다.