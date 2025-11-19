롯데하이마트, 수험생 가전 할인행사

롯데하이마트는 수능을 마친 수험생 고객들에게 유용한 IT·게임 가전 대상으로 특별 할인 행사를 진행한다고 19일 밝혔다.

오는 11월 30일까지 진행하는 '2025 롯데하이마트 가전절'의 일환으로, 온라인쇼핑몰에서 모바일과 웨어러블, 취미 관련 기기 대상 할인 혜택을 제공하며, 수험표 인증 이벤트를 통해 네이버페이, 엘포인트 등 추가 할인도 마련했다.

먼저 노트북과 태블릿, 모바일 기기를 카드 할인, 즉시 할인 쿠폰 등 혜택을 더해 특별 할인가에 판매한다. 삼성전자 '갤럭시 북2 프로 스페셜 에디션', 애플 '아이패드 에어 11 M2 와이파이+셀룰러' 행사상품을 각각 120만원대에 제공한다.

롯데하이마트가 수능을 마친 수험생 고객들에게 유용한 IT·게임 가전 대상으로 특별 할인 행사를 진행한다. (사진=롯데하이마트)

모바일 기기는 자급제 모델을 중심으로 행사 상품을 구성했다. 삼성전자 '갤럭시Z 플립7(256GB)'은 120만원대에, '갤럭시 S25(256GB)'는 96만원대에 선보이고, 선착순 90명 대상으로 엘포인트 5만점을 추가로 제공한다.

큰 시험을 끝낸 수험생들에게는 학업 외에 운동과 건강관리, 취미 또한 주요 관심사다. 러닝 등 운동 시에 부담 없이 활용할 수 있는 웨어러블 행사상품도 마련했다.

대표 상품인 삼성전자 '갤럭시 워치8 클래식(46mm)'는 51만원대에 판매하며, 선착순 50명 대상으로 엘포인트 2만점을 추가로 지급한다. 블루투스 이어폰인 ‘샥즈(SHOKZ) 오픈런 프로2 미니’도 20만원대에 제공한다.

가정용 콘솔 게임기 및 인기 게임 타이틀 행사도 진행한다. PS5 슬림 디스크 에디션 본체를 69만원대에 제공한다. 닌텐도 스위치2 '슈퍼 마리오 파티 잼버리+잼버리TV'는 7만원대, '조이콘 라이트블루+라이트레드'를 9만원대에 판매한다.

게임 타이틀을 5만원 이상 구매한 고객 대상으로 매장, 온라인쇼핑몰에서 각각 선착순 1천명 대상으로 즉시 할인, 엘포인트 등 최대 2만원 할인 혜택을 제공한다.

수험표 인증 이벤트도 진행한다. 온라인쇼핑몰에서는 오는 25일까지 삼성전자 '갤럭시S25', 애플 '아이폰 16 프로', '아이폰 17 프로' 행사모델을 구매·개통하고 수험표를 인증하면 추첨을 통해 네이버페이 5만 포인트를 제공한다.

또한 오는 30일까지 전국 310여개 매장에서는 수험표를 인증한 고객이 노트북과 키보드 행사상품, 모바일과 가전교체서비스 행사상품을 동시구매 시 선착순 최대 200명 대상으로 엘포인트 최대 5만점을 제공한다.

김상백 롯데하이마트 EC퍼포먼스팀장은 "애플 기획전, 게임 타이틀 행사, 수험표 인증 이벤트 등 수험생 선물 준비에 활용할 수 있는 다양한 혜택을 준비했으니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.