롯데하이마트, 플럭스 커스텀 키보드 출시

롯데하이마트는 자체브랜드(PB) 상품 '플럭스' 커스텀 키보드'를 출시한다고 13일 밝혓다.

플럭스 커스텀 키보드는 고객의 취향에 맞춰 다양하게 색상을 바꿔 사용할 수 있도록, 키캡뿐만 아니라 키보드의 상판인 프론트 커버까지 손쉽게 교체 가능하도록 설계됐다.

프론트 커버 및 포인트 키캡 색상도 '카밍 실버', '블라썸 핑크', '젠틀 블루' 세 가지로 구성했다. 프론트 커버와 포인트 키캡만 별도로 구매도 가능하다.

롯데하이마트가 개인 취향에 맞춰 상품을 커스터마이징하는 MZ세대 고객들을 타깃으로 자체브랜드(PB) 상품 '플럭스 커스텀 키보드'를 선보인다. (사진=롯데하이마트)

플럭스 커스텀 키보드는 프론트 커버가 분리되며 색상 교체 뿐 아니라 분리 후 키보드 틈새에 끼어 있는 먼지까지 더 편하고 깨끗하게 청소할 수 있도록 했다. 키캡 분리용 리무버와 USB 수신기는 키보드 후면에 보관할 수 있도록 매립형으로 설계했다.

고객 선호도 조사를 통해 최적의 타건음·타건감을 반영했다. LCD 화면과 조절 노브를 탑재해 컴퓨터 조명 밝기, 볼륨 조절 등 자주 사용하는 설정을 더 빠르고 직관적으로 조정할 수 있도록 했다.

가격은 키보드 본체와 커스텀 키트, USB 수신기와 케이블, 키캡 분리용 리무버 등을 포함해 17만9천원이다. 프론트 커버와 포인트 키캡으로 구성된 커스텀 키트는 3만9천원에 별도로 추가 구매 가능하다.

롯데하이마트는 오는 30일까지 구매 혜택을 제공한다. 오프라인 매장 구매 시 1만원 즉시 할인, 온라인 구매 시 엘포인트 1만점을 증정한다. 리뷰 작성 시 추가로 엘포인트 1만점을 증정해 각종 혜택을 더하면 15만9천원에 제품을 구매할 수 있다.

데스크탑이나 노트북과 동시구매 혜택도 있다. 매장에서 브랜드나 금액에 상관없이 데스크탑 또는 노트북과 함께 '플럭스 커스텀 키보드'를 구매하면 엘포인트 3만점을 제공한다.

관련기사

박병용 롯데하이마트 PB해외소싱부문장은 "MZ세대 고객들의 취향을 반영해 키캡부터 프론트 커버까지 풀 커스터마이징 가능한 키보드를 선보이게 됐다"며 "롯데하이마트가 제품 디자인부터 설계, 검수까지 개발 전 과정에 참여했다"고 말했다.

롯데하이마트는 지난 4월 새 PB 브랜드 '플럭스'를 론칭한 이후 총 40여개 신상품을 선보였다. 올해 말까지 20여개를 제품을 추가로 선보이고, 내년에도 60여개 신상품을 출시할 계획이다.