롯데하이마트, 3분기 영업익 190억원...전년비 39.3%↓

롯데하이마트가 올해 3분기 영업이익이 190억원으로 전년 동기 대비 39.3% 감소했다고 31일 공시했다.

같은 기간 매출액은 6천525억원으로 전년 동기보다 4.9% 감소했다.

롯데하이마트 측은 작년 부가세 환급 등 대규모 일회성 요인을 제외하면 실질적으로 실적이 개선됐다고 설명했다. 일회성 요인 제외 시 3분기 매출액은 전년 대비 0.9% 감소, 연 누계 0.1% 증가로 전년과 유사한 수준이다.

롯데하이마트 본사 전경 (사진=롯데하이마트)

영업이익은 일회성 요인 제외 시 3분기는 101억원, 연 누계로는 244억원 증가하며 실질적으로 개선 효과가 나타났다.

이 같은 수익성 개선 추세에 따라 연 누계 기준으로 영업이익과 순이익 모두 흑자를 기록했다. 국내 가전시장 역성장에도 지속적인 실적 개선 추세를 나타내고 있는 것이다.

롯데하이마트는 지난해 11월 1일 '기업가치 제고(밸류업)' 계획을 공시하면서, 2029년까지 재무적 목표 달성 계획과 주주 환원 계획을 발표한 바 있다.

핵심 사업 전략을 추진하여 매출 역성장을 극복해 2029년까지 매출 2.8조원 이상, 영업활동을 통한 가치 창출력 제고를 통해 영업이익 1천억원 이상을 달성하겠다는 것이다.

아울러 올해 2월에는 작년 연간 실적 발표와 함께 '2025년 매출 2.3조원, 영업이익 100억원'이라는 목표를 제시하기도 했다.

롯데하이마트는 ▲하이마트 안심 케어 ▲일상가전 자체브랜드(PB) '플럭스' ▲스토어 포맥 혁신 ▲이커머스 등 4가지 핵심 사업 전략을 추진하고 있다.

하이마트 안심케어 매출은 연 누계(1~9월) 기준 전년 대비 44% 늘었다. PB 매출은 지난 4월 '플럭스' 론칭에 힘입어 연 누계 기준 전년 대비 6.4% 신장했다.

올해 들어 리뉴얼을 진행한 18개 점포 매출은 연 누계 기준으로 전년 대비 44% 증가했고, 이커머스 매출 또한 연 누계 기준 전년 대비 9% 신장했다.

롯데하이마트는 이러한 성과를 바탕으로, 앞으로도 핵심 전략을 지속 강화해 중장기 목표를 달성하고 지속적으로 기업 가치를 제고해 나갈 계획이다.