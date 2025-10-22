롯데하이마트, 김치냉장고 할인 행사

롯데하이마트는 이달 말까지 전국 310여개 매장에서 삼성전자·LG전자 김치냉장고 신제품 중심으로 다양한 할인을 제공한다고 22일 밝혔다.
삼성전자 '비스포크 AI 김치플러스 4도어(490L)', LG전자 '디오스 AI 오브제컬렉션 4도어 김치톡톡(491L)' 등 행사상품 구매 시 최대 10만원 할인을 제공한다.
신제품 행사상품들은 모두 에너지소비효율 1등급 상품으로, 산업부 ‘으뜸효율 가전제품 환급사업’ 신청 시 추가로 구매 금액 10%를 환급받을 수 있다.
특히 롯데하이마트는 오는 24~27일 김치냉장고 구매하는 고객들에게 구매 금액대별 할인, 동시구매 할인 등 더 다양한 혜택을 제공한다.
삼성전자 김치냉장고 전 상품을 대상으로, 180만원 이상 구매 시 구매 금액에 따라 최대 10만원 할인을 제공한다. 신상품 행사상품을 구매하면, 구매 금액대별 할인과 신상품 할인을 중복 적용 가능하다.
김치냉장고와 함께 전기밥솥 또는 믹서기를 동시 구매하면 제공하는 할인도 마련했다.
관련기사
- 롯데하이마트, 英 블루투스 헤드폰 '멜로매니아 P100 SE' 출시2025.10.16
- 롯데하이마트, 로봇청소기 페스타 진행2025.10.14
- "태양광 B2C 활성화"…롯데하이마트, 한화큐셀과 상품 선봬2025.09.28
- 롯데하이마트, 전국 매장서 '추석 세일 페스타' 진행2025.09.24
LG전자 '디오스 오브제 4도어 김치톡톡 핏앤맥스(480L)' 등 김치냉장고 행사상품과 쿠첸 전기밥솥 행사상품을 동시 구매 시 주말 할인, 제휴카드 할인 등을 더해 최대 30만원 할인을 제공한다.
'비스포크 김치플러스 4도어(490L)', LG전자 '디오스 AI 오브제컬렉션 4도어 김치톡톡(491L)' 등 김치냉장고 행사상품과 롯데하이마트 자체브랜드 '플럭스 무선 전동채칼', 브라운의 '쵸퍼' 등 믹서류 행사상품을 동시 구매하면 최대 6만원을 할인 판매한다.