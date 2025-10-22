롯데하이마트, 김치냉장고 할인 행사

롯데하이마트는 이달 말까지 전국 310여개 매장에서 삼성전자·LG전자 김치냉장고 신제품 중심으로 다양한 할인을 제공한다고 22일 밝혔다.

삼성전자 '비스포크 AI 김치플러스 4도어(490L)', LG전자 '디오스 AI 오브제컬렉션 4도어 김치톡톡(491L)' 등 행사상품 구매 시 최대 10만원 할인을 제공한다.

신제품 행사상품들은 모두 에너지소비효율 1등급 상품으로, 산업부 ‘으뜸효율 가전제품 환급사업’ 신청 시 추가로 구매 금액 10%를 환급받을 수 있다.

롯데하이마트가 김치냉장고 판매 성수기를 맞아 오는 10월 말까지 전국 310여개 매장에서 주요 브랜드 김치냉장고 신제품 중심으로 다양한 할인 행사를 진행한다. (사진=롯데하이마트)

특히 롯데하이마트는 오는 24~27일 김치냉장고 구매하는 고객들에게 구매 금액대별 할인, 동시구매 할인 등 더 다양한 혜택을 제공한다.

삼성전자 김치냉장고 전 상품을 대상으로, 180만원 이상 구매 시 구매 금액에 따라 최대 10만원 할인을 제공한다. 신상품 행사상품을 구매하면, 구매 금액대별 할인과 신상품 할인을 중복 적용 가능하다.

김치냉장고와 함께 전기밥솥 또는 믹서기를 동시 구매하면 제공하는 할인도 마련했다.

LG전자 '디오스 오브제 4도어 김치톡톡 핏앤맥스(480L)' 등 김치냉장고 행사상품과 쿠첸 전기밥솥 행사상품을 동시 구매 시 주말 할인, 제휴카드 할인 등을 더해 최대 30만원 할인을 제공한다.

'비스포크 김치플러스 4도어(490L)', LG전자 '디오스 AI 오브제컬렉션 4도어 김치톡톡(491L)' 등 김치냉장고 행사상품과 롯데하이마트 자체브랜드 '플럭스 무선 전동채칼', 브라운의 '쵸퍼' 등 믹서류 행사상품을 동시 구매하면 최대 6만원을 할인 판매한다.