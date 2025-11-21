롯데하이마트, 30일까지 김치냉장고 할인

롯데하이마트는 김장 시즌을 맞아 오는 30일까지 전국 310여개 매장에서 김치냉장고 할인을 제공한다고 21일 밝혔다.

먼저 주요 브랜드의 김치냉장고 신상품 중심으로 할인 혜택을 선보인다. 삼성전자 '비스포크 김치플러스 4도어(586L)', LG전자 '오브제컬렉션 김치톡톡 4도어(491L)' 등 신상품 구매 시, 최대 10만원 할인을 제공한다.

롯데하이마트가 김장 시즌을 맞아 오는 30일까지 김치냉장고 할인 혜택을 제공한다. (사진=롯데하이마트)

1~2인 가구 타깃 소용량 김치냉장고도 선착순 200명 한정 특별 혜택으로 마련했다. 락앤락 '미니 김치냉장고(50L)' 구매 시 김치통(3.6L) 4개를 증정하며, 쿠쿠전자 '미식컬렉션 1도어(118L)' 구매 시 미니 믹서기를 제공한다.

롯데하이마트는 특히 21~24일에 김치냉장고를 구매하면 추가 할인, 동시구매 할인까지 더 다양한 혜택을 선보인다. 삼성전자 김치냉장고는 180만원 이상 상품을 구매하면 최대 10만원 할인 혜택을 추가로 제공한다.

김치냉장고와 함께 김장 시 많이 사용하는 믹서기, 채칼을 구매하면 해당 상품의 가격만큼 할인을 제공하는 동시구매 혜택도 있다. 상품에 따라 최대 10만원 할인을 제공한다.

이 밖에도 삼성전자 '김치플러스 4도어(490L)' 행사상품을 제휴카드로 구매하면, '비스포크 큐커'를 8만원에 제공하는 행사도 진행한다.

김태영 롯데하이마트 에어컨·냉장가전팀장은 "김치냉장고 판매 성수기를 맞아 신상품 할인부터 동시구매 할인까지 다양한 혜택들을 마련했으니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.