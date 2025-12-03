롯데하이마트, 12월 연말총결산 행사

롯데하이마트는 12월 한달간 전국 310여개 매장에서 '가전절 챕터2 – 연말총결산' 행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

지난 11월부터 진행하는 '가전절' 일환으로, '카테고리 특가전', '겨울 계절가전&연말 선물 가전 특가전' 등 작년 인기 상품을 테마별로 모아 인터넷 최저가 수준에 제공한다.

카테고리 특가전은 인기 상품들을 품목별로 모아 인터넷 최저가 수준에 제공한다. 김장시즌에 수요 높은 삼성전자 '김치플러스 2도어(221L)'를 94만원에, 으뜸효율환급제도 대상인 LG전자 '트롬 드럼세탁기(24kg)'을 149만원에, 세탁건조기 신상품인 삼성전자 '비스포크 AI 원바디(세탁기 25kg+건조기 20kg)'를 270만원에 제공한다.

특히 12월에 수요가 높은 김치냉장고 신상품 중심으로 다양한 할인을 선보인다. 오는 12월 15일까지 삼성전자, LG전자 김치냉장고 신상품 구매 시, 용량에 따라 최대 10만원 할인을 제공한다.

김치냉장고와 냉장고, 냉동고의 동시구매 혜택도 제공한다. 삼성전자 '비스포크 하이브리드 4도어(637L)'와 '비스포크 김치플러스 키친핏 3도어(313L)', '1도어 컨버터블(냉장고, 냉동고, 김치냉장고)', LG전자 '디오스 오브제컬렉션 핏앤맥스' 냉장고(609L)와 김치냉장고(324L) 등 동시구매 행사상품 구매 시 최대 90만원 할인을 제공한다.

'겨울 계절가전&연말 선물 가전 특가전'은 연말에 수요 높은 난방 가전과 선물 가전을 특가에 제공한다. 난방 가전 대표 품목은 히터류, 요장판류로, 국일 '알러지안심 물세탁 극세사 전기요(더블)' 12만9천원, 파세코 '캐비닛 히터' 27만9천원 등을 마련했다. 자체브랜드(PB) 상품인 '플럭스 욕실용 PTC 히터'도 8만9천900원에 선보인다.

연말 선물 가전도 다이슨 '슈퍼소닉' 32만9천원, 'V12 오리진 플러피' 39만9천원, 필립스 '5000 시리즈 전기면도기' 11만9천원 등을 마련했다.

'클리어런스 특가전'은 TV, 김치냉장고 등 매장 주요 진열 상품들을 한정수량으로 최대 반값 수준에 선보인다. 주요 상품은 LG전자 '오브제컬렉션 김치톡톡 김치냉장고 4도어(491L)', 삼성전자 '비스포크 AI 4도어 냉장고(902L)', 'OLED TV(77형)' 하이얼 '소형 드럼세탁기(10.5kg)' 등이다.