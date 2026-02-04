롯데하이마트, 작년 영업이익 96억원…전년比 460%↑

롯데하이마트는 작년 영업이익이 96억원으로 전년 동기 대비 460% 증가했다고 4일 공시했다.

영업이익은 부가세 환급, 통상임금 등 일회성 요인 제외 시 전년 대비 297억원 증가한 것으로 나타났다.

같은 기간 총매출액은 2조8천453억원으로 0.8% 신장했다. 순매출액은 연간 2조3천1억원으로 전년 대비 감소했다.

롯데하이마트 본사 전경 (사진=롯데하이마트)

연간 총매출액은 5년만에 상승 전환했고, 영업이익은 일회성 요인을 제외했을 때 4년만에 흑자를 기록하며 실질적인 성장세를 나타냈다는 점에서 큰 의미를 지닌다.

이와 같은 실적 흐름은 롯데하이마트가 추진하고 있는 주요 전략 추진 성과와 맞물려 나타나고 있다. 롯데하이마트가 추진하고 있는 4가지 핵심 사업 전략은 ▲케어 서비스 ▲자체브랜드(PB) '플럭스' ▲전문 상담매장 ▲이커머스다.

'하이마트 안심 케어'는 연간 고객 이용 건수가 약 23% 늘었고, 매출액은 약 39% 신장했다. 연간 PB 매출은 지난해 4월 리뉴얼을 통해 새롭게 론칭한 '플럭스'를 중심으로 전년 대비 8% 신장했다.

통합 상담을 중심으로 한 '경험형 매장' 강화 전략도 성과를 보이고 있다. 지난해 리뉴얼을 진행한 매장 22개점은 전년 대비 39% 매출 성장을 이뤘다.

이커머스도 체질 개선 작업을 이어가며 방문자 트래픽과 매출이 함께 증가했다. 작년 월 평균 순방문자는 전년 대비 40% 늘었고, 매출은 8% 신장했다.

롯데하이마트는 서비스, 상품, 매장, 이커머스 등 각 영역을 아우르는 4대 전략을 지속 고도화해, 새해 수익성 개선을 통한 질적 성장을 본격화할 계획이다.