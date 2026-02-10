국내 최대 '체험형 가전매장' 연다…롯데하이마트 잠실점 새단장

롯데하이마트는 국내 최대 규모 가전 매장인 잠실점을 리뉴얼해 오프라인 가전 매장을 대표하는 '고객 경험 중심의 플래그십 스토어'로 새롭게 선보인다고 10일 밝혔다.

롯데하이마트 잠실점은 서울 송파구 잠실동에 위치한 총 면적 3천760㎡(약 1천138평)에 달하는 국내 최대 규모 가전 매장이다. 롯데월드몰, 롯데월드타워부터 호텔, 백화점, 테마파크, 대형마트로 이어지는 대규모의 쇼핑, 여가, 문화 인프라가 갖춰진 상권에 자리잡았다.

롯데하이마트는 온라인 채널을 통한 정보 탐색과 가격 비교가 일상화된 상황에서 오프라인 매장만이 제공해 줄 수 있는 차별화된 경험을 원하는 고객에게 주목해, 지난해부터 중·대형점을 중심으로 리뉴얼을 추진하고 있다. 그 결과 지난해 리뉴얼을 진행한 매장 22개점의 매출이 전년 대비 39% 성장하는 등 성과를 내기도 했다.

롯데하이마트 잠실점 입구 (사진=롯데하이마트)

롯데하이마트 잠실점은 '스토어 뉴포맷 전략' 강화 방향을 한 눈에 볼 수 있는 플래그십 매장으로 리뉴얼했다. 롯데하이마트는 잠실점을 압도적인 구색을 기반으로 상품 간 비교가 가능하고, 최신 트렌드를 가장 먼저 경험할 수 있는 매장으로 다시 선보이며, 국내 최대 규모 상품 라인업과 함께 다양한 몰입형 체험요소를 제공한다.

롯데하이마트 잠실점은 고객 라이프 스테이지별로 새롭고 깊이 있는 경험을 제시하는 국내 최대 경험형 플래그십 매장이다. 개성과 개인 취향, 자신만의 일상 생활에 가치를 두는 20대~30대 고객들을 위해 모바일, IT, 취미 카테고리를 체험 중심으로 특화했다. 국내외 스마트폰과 태블릿, 웨어러블 기기 등 다양한 모바일 관련 상품들과 함께 고객 맞춤형 컨설팅을 경험할 수 있는 모바일 전문관 '모토피아'를 선보인다.

국내 최다 브랜드 키보드 상품 및 커스텀 키보드까지 만나볼 수 있는 국내 최대 규모의 타건샵, AMD, MSI, 에이수스, 기가바이트 등 인기 브랜드 부품을 직접 살펴보며 나만의 PC를 커스터마이즈해 1시간 내 즉석에서 조립해주는 '커스텀 PC 전문관' 등을 배치했다. 여기에 닌텐도, 플레이스테이션 등 인기 콘솔과 '메타', '피코' 등 글로벌 브랜드 VR 기기를 직접 체험할 수 있는 게이밍·VR 체험존을 꾸몄다.

인기 브랜드의 부품을 직접 살펴보며 나만의 PC를 커스터마이즈해 1시간 내 즉석에서 조립해주는 '커스텀 PC 전문관' (사진=롯데하이마트)

카메라와 영상, 음향, 취미 카테고리 역시 단순 전시가 아닌 체험 중심으로 구성하며, 상품군 규모의 폭과 깊이를 더했다. 캐논, 소니, 니콘, 파나소닉 등 카메라 유저의 폭넓은 사랑을 받고 있는 주요 브랜드별 전문관과 렌즈 등 카메라 관련 액세서리숍은 물론, 카메라 동호인들을 위한 문화 공간 '카메라 전문관 동호회존'을 조성, 브랜드 및 동호회 갤러리, 교육 프로그램 등을 운영하며 고객 참여도를 높인다.

모바일 체험 공간 '모토피아'에서는 삼성과 애플 브랜드관과 더불어 국내 운영 중인 상품들의 색상, 용량별 모든 라인업을 완비해 고객 선택의 폭을 넓혔고, 미국 '모토로라', 영국 '낫싱' 등 다양한 글로벌 브랜드의 모바일 상품을 경험해 볼 수 있다. 이 밖에도 '벨킨', '뉴니스' 등 다양한 브랜드의 모바일 액세서리들도 선보이고, 러너들의 필수품으로 일컬어지는 미국의 스마트 워치 브랜드 가민 브랜드관도 만나볼 수 있다.

이 밖에도 이동형부터 초대형까지 국내외 다양한 브랜드의 TV를 총망라한 영상가전 코너에서는 'CES 2026'에서 주목받은 115형 '삼성 마이크로 RGB TV'를 실제로 만나볼 수 있으며, '바워스&윌킨스(B&W)', '보스', '마샬' 등 다양한 브랜드의 오디오 체험 공간, 드론과 액션캠 등이 있는 'DJI' 브랜드관도 만나볼 수 있다.

30대 후반부터 40대 후반 고객에게는 가족을 위해 집 안 공간을 업그레이드 할 수 있는 체험형 콘텐츠와 함께 다양한 라이프스타일을 제안한다. 예산과 공간에 맞는 가전과 인테리어, 내구재 통합 상담을 통해, 부분 리뉴얼을 통한 공간 변화를 희망하는 고객들에게 맞춤형 제안을 해준다. 아파트에 거주하는 고객의 경우, 거주 중인 아파트별 공간에 맞는 가전 및 인테리어, 내구재 설비 맞춤 상담을 통해 다양한 라이프스타일을 제시한다.

롯데하이마트 잠실점 '욕실 및 주방 설비 전문 편집숍'. 국내외 브랜드의 싱크볼, 수전 등 주방 설비, 샤워기, 욕조 등 욕실 설비 내구재 상품을 경험하며 상담받을 수 있다. (사진=롯데하이마트)

욕실 및 주방 설비 전문 편집숍에서는 '백조', '리젠스' 등 국내 인기 브랜드는 물론, 독일 '블랑코', 이탈리아 '엘레시' 해외 브랜드의 싱크볼, 수전 등 주방 설비, 미국 '콜러', '아메리칸 스탠다드', 일본 '이낙스' 등 해외 프리미엄 브랜드 샤워기, 욕조 등 욕실 설비 내구재 상품을 경험하며 상담받을 수 있다. 또 '번개표', '렉슨', 호주 '루씨에어' 등 국내외 브랜드 조명과 실링팬, 국내 인테리어 브랜드 '영림' 중문과 세계 3대 도어핸들 브랜드인 이탈리아 '디앤디' 프리미엄 도어 핸들 등도 가전과 함께 한 곳에서 상담받고 구매할 수 있다.

국내 최다 브랜드 로봇청소기 전문관에서는 '로보락'과 '드리미'를 포함해, '에코백스', '다이슨', 'DJI' 등 국내외 최신 로봇청소기를 한 곳에서 모두 만나볼 수 있다. 특히 '에코백스'는 팝업 형식으로 브랜드관을 운영한다.

주방가전 카테고리관은 '전문가가 제안하는 요리와 디저트의 시작과 끝'을 콘셉트로 다양한 키친 라이프스타일을 반영한 상품 구색과 브랜드 라인업을 구축했다. '쿠쿠', '드롱기', '닌자' 등 브랜드 상품은 물론, '유라', '발뮤다' 등 국내외 프리미엄 브랜드 블렌더, 커피머신, 토스터 등으로 카테고리 내 상품군을 대폭 확장했다. 이탈리아 '벨레짜', 미국 '브뤼스타', 일본 '트윈버드' 등 오프라인 최초로 선보이는 해외 브랜드 커피메이커들을 직접 보며 비교 구매할 수 있도록 구성했다.

생활 속에서 여유를 찾아가는 50대~60대 고객들을 위한 초 프리미엄 라이프스타일 콘텐츠 또한 잠실점의 핵심 요소다. 국내외 명품 빌트인 주방가전을 브랜드별 키친 쇼룸으로 구성한 '프리미엄 키친 빌트인 가전' 브랜드관에서는 국내외 유명 브랜드 프리미엄 빌트인 주방가전을 선보인다. 삼성 '데이코', 독일 '리페르'를 비롯해, 주방 레인지후드 글로벌 1위 브랜드인 이탈리아 '엘리카' 등이 대표적이다.

국내외 명품 빌트인 주방가전을 브랜드별 키친 쇼룸으로 구성한 '프리미엄 키친 빌트인 가전' 브랜드관에서는 국내외 유명 브랜드의 프리미엄 빌트인 주방가전을 선보인다. (사진=롯데하이마트)

또한 세계 유명 셰프들이 사용하는 전문가용 프리미엄 오븐인 이탈리아 '우녹스 까사'의 빌트인 오븐, 프랑스 와인셀러 브랜드 '유로까브'의 빌트인 와인셀러 '인스퍼레이션' 라인을 국내 최초로 만나볼 수 있다. 특히 실내 공간을 3D로 시각화해 전문화된 상담이 가능한 '빌트인 플래너'를 통해 가전과 인테리어의 동시 상담 및 설치 일정을 원스톱으로 해결해준다.

취미와 문화 생활 영역에서도 초 프리미엄 라이프 스타일을 경험할 수 있도록 했다. '인류 최초의 달 착륙 촬영', '비틀즈'의 '애비 로드 앨범 재킷 촬영' 등으로 이미 세계적인 인지도를 확보하고 있는 스웨덴의 하이엔드 카메라 브랜드 '핫셀블라드'의 브랜드관을 선보이며, 독창적인 디자인과 기술력으로 오디오 매니아들로부터 선호도가 높은 프랑스 하이엔드 오디오 브랜드 '드비알레'의 플래그십 스토어도 롯데하이마트 잠실점을 통해 고객들을 찾아온다.

롯데하이마트는 잠실점 리뉴얼을 통해 '구매 전 체험'부터 '구매 이후 관리'까지 이어지는 '가전 라이프 평생 케어'의 범위를 한층 확장한다. 카메라와 모바일 등 일상 밀착형 상품을 직접 사용해볼 수 있는 '렌탈 서비스'를 통해 고객 경험을 지원해, 고객이 자신의 생활 방식에 맞는 제품을 충분히 경험한 뒤 구매를 결정할 수 있도록 한다.

또한 기존에 대형가전, 소형 생활·주방가전 중심으로 운영되던 '하이마트 구독'의 영역을 매트리스까지 확대하고, 향후 침대과 침구 등 라이프스타일 영역으로 점차 확대할 예정이다. 여기에 대형 설치가전과 모바일 상품을 대상으로, 사용하던 가전을 보상받고 새 가전을 구매할 수 있는 '보상 프로그램'을 운영하며, 비용 부담과 함께 자원 순환과 환경까지 고려하는 쇼핑 경험을 지원한다.

김보경 롯데하이마트 상품본부장은 "잠실점은 변화하고 있는 고객의 라이프 스타일에 맞춰 롯데하이마트만의 경쟁력을 집대성한 대표 플래그십 스토어"라며 "상품, 서비스, 체험 공간 등 전 상품 영역에서 고객에게 새로운 경험을 제공할 수 있도록 구성했다"고 말했다.