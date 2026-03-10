낫싱, 폰(4a) 공개…AI·70배줌 카메라 지원

영국 낫싱이 스마트폰 신제품 '폰(4a) 시리즈'를 10일 공개했다.

폰(4a)는 블랙, 화이트, 블루, 핑크 4가지 색상으로 출시되며 프리미엄 디자인과 강화된 카메라 성능, 스냅드래곤 7s 4세대 플랫폼을 탑재한 중가 스마트폰이다.

폴디드줌 망원 렌즈를 포함한 5000만 화소 트리플 카메라와 최대 70배 줌을 지원해 촬영 성능을 강화했다.

낫싱 폰(4a) (사진=낫싱)

제품은 6.78인치 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이(1.5K 해상도)와 120Hz 가변 주사율, 최대 4500니트 밝기를 지원한다. 또한 5080mAh 배터리와 50W 고속 충전을 제공한다.

낫싱의 디자인 특징인 투명 디자인과 '글리프 바' 발광다이오드(LED) 인터페이스도 적용했다. 새 글리프 바는 63개 미니 LED를 활용해 알림, 통화, 촬영 보조 조명 등 기능을 지원한다.

안드로이드 16 기반 '낫싱 OS 4.1'을 탑재했다. 인공지능(AI) 검색·메모 기능 등 개인화 AI 기능도 강화했다.

폰(4a)는 12GB RAM·256GB 저장용량으로 출시된다. 가격은 69만9000원이다. 5일부터 글로벌 사전 예약을 받고 있다. 13일부터 정식 판매한다.