"폰카로 찍은 사진이라더니"...망신 당한 낫싱폰

스마트폰 제조사 낫싱이 ‘폰 3’ 카메라로 촬영했다고 홍보했던 사진들이 유료 이미지 플랫폼에서 구매한 사진으로 드러났다.
이 같은 사실은 최근 IT매체 더버지, 안드로이드오쏘리티 등 외신 보도를 통해 알려졌다.
뉴질랜드에 있는 낫싱의 플래그십 매장 내 시연 기기에는 폰3로 촬영한 것으로 추정되는 사진들이 화면에 표시돼 있었다. 해당 사진들은 한 여성, 자동차 헤드라이트, 유리잔, 창문, 계단 등의 사진이었고 해당 이미지에는 “직접 판단해 보시라. 우리 커뮤니티가 낫싱(3)로 촬영한 사진이다”는 설명이 적혀 있었다.
하지만, 이 사진들은 모두 낫싱폰으로 촬영한 사진이 아닌 유료 이미지 사이트 ‘스틸스(Stills)’에서 판매 중인 사진으로 알려졌다.
이 사실은 사진 중 하나를 촬영한 사진작가가 안드로이드오쏘리티에 이 같은 사실을 알려주면서 드러나게 됐다. 자동차 헤드라이트 사진을 촬영했다고 밝힌 이 사진 작가는 2023년 후지필름 XH2s 카메라로 이 사진을 찍었다고 밝혔다.
낫싱의 공동 창업자 아키스 에반젤리디스는 자신에 엑스에 “데모 유닛에 사용된 스톡 이미지는 교체되어야 할 임시 이미지”였다며, "불행한 실수였다. 현재 적극적으로 수정하고 있다"고 덧붙였다.
안드로이드오쏘리티는 폰3의 카메라가 그 자체로도 인상적이기 때문이라며, 낫싱이 재능 있는 사진작가들에게 폰3을 맡겼다면 아마도 눈부신 결과물을 만들어냈을 것이라고 밝혔다. 또, 낫싱이 과거에도 이와 비슷한 문제를 일으킨 적이 있다며 이런 일이 마지막이길 바란다고 비판했다.