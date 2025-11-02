[써보고서] 빛으로 소통하는 스마트폰, 낫싱 폰③

영국 스마트폰 낫싱 폰 (3)은 스마트폰의 언어를 바꿨다. 새로운 글리프 매트릭스는 알림과 음악, 충전을 '빛'으로 표현한다. 보여주는 기술이 아니라 작동하는 디자인이다.

처음 손에 쥐면 가장 먼저 눈에 들어오는 건 '균형'이다. 투명한 내부 구조, 정제된 회로 패턴, 그리고 얇아진 1.87mm 베젤이 눈에 띈다. 보이지 않던 회로와 기능을 드러내면서도 그 안에 질서와 감각을 동시에 담았다.

빛이 흐르는 경로, 카메라 모듈의 대칭, 금속 프레임의 절제된 라인. 이 모든 요소는 낫싱이 말해온 '투명함의 철학'을 완성한다. 디자인은 단순한 외형이 아니라 기술의 진심을 드러내는 방식이다.

낫싱 폰(3)

폰 후면에 탑재된 글리프 인터페이스는 빛으로 정보를 표현하는 낫싱만의 언어다. 현재 시간과 충전 상태, 음악 재생, 앱 알림 등이 LED 패턴으로 드러난다. 픽셀 단위 제어가 가능해 리듬과 밝기, 타이밍까지 더 정교해졌다.

볼륨을 조절하면 빛이 천천히 퍼지고 알림이 오면 짧게 반짝인다. 충전 중에는 배터리를 시각화해 보여준다. 그 단순한 반응이 주는 감각이 의외로 크게 다가왔다.

겉모습이 감성적이지만, 내부는 철저히 플래그십이다. 스냅드래곤 8s Gen 4 칩셋을 탑재해 CPU 성능 36%, GPU 88%, AI 연산 60% 향상됐다. 앱 실행과 멀티태스킹 모두 빠르고 안정적이다.

5천150mAh 실리콘-카본 배터리는 하루 종일 사용해도 여유가 남는다. 65W 유선, 15W 무선 충전으로 30분 만에 절반 이상 충전된다. 디자인과 퍼포먼스가 균형을 이룬다는 점이 이번 세대의 특징이다.

낫싱 폰(3)

후면에는 1/1.3인치 메인 센서와 무손실 광학 줌, 전 렌즈 손떨림 보정(OIS) 시스템이 탑재됐다. 낮에는 색감이 자연스럽고 밤에는 노이즈 억제가 탁월하다. 복잡한 설정 없이도 영화 같은 장면을 포착할 수 있다.

4K 60fps 촬영과 전문가용 프리셋 기능을 지원한다. 단순히 찍는 스마트폰을 넘어 '연출하는' 스마트폰이 됐다.

안드로이드 15 기반 낫싱 OS 3.5는 미니멀한 UI 위에 AI 기능을 녹였다. '에센셜 서치'로 필요한 정보를 즉시 찾고, '플립 투 레코드'로 폰을 뒤집으면 자동 녹음된다.

낫싱 폰(3)

AI는 사용자의 습관을 학습해 앱을 정리하고 필요한 기능을 먼저 제안한다. 감각적 디자인과 인공지능이 결합하면서 기술은 점점 더 조용하고 배려 깊은 형태로 변화하고 있다.

낫싱 폰 (3)은 그저 예쁜 스마트폰이 아니다. 빛으로 작동하는 인터페이스와 투명한 구조, 감성적 완성도. 그 안에는 낫싱이 꾸준히 추구해온 철학이 담겨 있다.

가격은 12GB + 256GB 109만9천원, 16GB + 512GB 129만9천원이다. 플래그십 사양임에도 불구하고 가성비 면에서도 눈길을 끈다.

낫싱 폰(3)

빛이 낫싱의 시그니처라면 '이어 (3)'는 그 철학을 소리로 이어간다. 신제품 이어 (3)는 낫싱의 상징인 투명 외관이 적용되어 내부 음향 구조가 그대로 드러나며, 이는 광택 처리된 메탈 장식으로 인해 더욱 돋보인다.

충전 케이스에 듀얼 슈퍼 마이크를 내장해 최대 95dB 소음 차단과 45dB 실시간 적응형 액티브 노이즈 캔슬링(ANC)을 구현했다. 케이스에서 '토크' 버튼을 눌러 에센셜 스페이스에 기록할 아이디어를 녹음할 수 있다.