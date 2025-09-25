낫싱, 무선 이어폰 '이어 ③' 출시

영국 기술기업 낫싱은 차세대 무선 이어폰 '이어 (3)'를 출시했다고 25일 밝혔다.

이어 (3)은 충전 케이스에 듀얼 슈퍼 마이크를 내장했다. 소음 필터링 기술을 통해 최대 95dB의 주변 소음을 차단해, 어떤 환경에서도 명료한 통화를 지원한다.

케이스의 '토크' 버튼을 누르면 활성화되며, 긴 통화는 물론 음성 메모 녹음도 가능하다. 낫싱 OS를 사용할 경우 녹음 내용은 에센셜 스페이스와 동기화돼 자동 텍스트 변환된다.

이어버드에는 골전도 음성 픽업 유닛(VPU)과 3개의 방향성 마이크를 탑재해 사용자의 목소리를 정밀하게 감지한다.

2천만 시간 이상 실제 오디오로 학습된 AI 기반 노이즈 캔슬링 알고리즘을 적용해 바람 소리 억제와 25dB 수준 윈드 노이즈 감소 효과를 구현한다.

실시간 적응형 ANC는 최대 45dB까지 소음을 줄이며, 600밀리초마다 환경에 맞춰 조정된다. 착용 누설도 1천875밀리초마다 감지해 움직임에도 차단 효과를 유지한다.

새롭게 적용된 12mm 다이내믹 드라이버는 진동판 방사 면적을 20% 확대해 베이스 응답을 최대 6dB, 트레블을 4dB 높였다. 그 결과 사운드스테이지가 넓어지고 고음과 중음이 더 선명해졌다.

디자인은 투명한 바디에 메탈 장식을 더해 고급스러움을 강화했다. 충전 케이스는 100% 재활용 알루미늄으로 제작됐으며, 27개 공정을 거쳐 완성된 컴팩트한 일체형 구조를 구현했다.

55mAh 배터리가 각 이어버드에 탑재돼 최대 10시간, 케이스 사용 시 최대 38시간까지 청취할 수 있다. 10분 충전으로 10시간 재생이 가능하며 무선 충전도 지원한다.

블루투스 5.4와 LDAC를 지원하며, 저지연 모드에서는 게임·영상 시청 시 지연을 120밀리초 미만으로 줄였다. 안드로이드·iOS·윈도우와 호환되며, 낫싱X 앱을 통해 컨트롤 커스터마이징과 챗GPT 활성화도 가능하다.

IP54 등급 방수·방진으로 일상적인 사용 내구성도 확보했다. 색상은 블랙과 화이트 2종으로 출시된다. 가격은 24만9천원이다.