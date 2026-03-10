LGU+, CDP 평가서 '탄소 경영 아너스 클럽' 수상

LG유플러스가 탄소정보공개프로젝트(CDP) 평가에서 국내 통신사 중 유일하게 ‘탄소경영 아너스 클럽’을 수상했다고 10일 밝혔다.
전세계 최대 규모의 환경정보공개 관련 글로벌 평가인 CDP는 세계 2만 4000여개 기업의 기후변화 대응 노력과 온실가스 배출량 정qh, 감축 성과 등 환경경영 정보를 수집해 거버넌스 등 다양한 기준에 따라 기업을 평가하고 있다.
이 가운데 ‘탄소경영 아너스 클럽’은 국내 상위 5개 기업에만 수여되는 상으로 LG유플러스는 2년 연속 수상하고, 지난해에 이어 최고 등급인 ‘리더십 A’를 획득했다.
LG유플러스는 과학기반감축목표(SBTi) 승인 획득과 연결기준 온실가스 배출량 산정 및 검증 등을 통한 온실가스 감축 목표에 대한 신뢰도 확보가 수상에 주효했다고 설명다.
또한 2년 연속 한국회계기준원(KSSB) 기후 관련 공시보고서를 발간해 기후변화에 대한 재무적 영향을 분석하고, LG유플러스만의 차별화된 대응 전략으로 높은 평가를 받았다.
향후 LG유플러스는 전력 사용량 절감 및 재생에너지 중장기 전략 수립 등을 통해 온실가스 배출량 감축을 지속적으로 추진할 예정이다.
박경중 LG유플러스 대외협력담당은 “세계적인 ESG 평가인 CDP에서 상위 5개 기업에게만 수여하는 탄소경영 아너스 클럽을 2년 연속 수상하게 돼 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 LG유플러스만의 차별화된 기후 변화 대응 활동을 진행하겠다”고 말했다.