익시오로 얻은 자신감...LGU+ "글로벌 AI·SW 진출"

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] LG유플러스가 통신 본업과 함께 AX 기술 솔루션화를 주도하는 AI 소프트웨어 기업으로 나아가 글로벌 시장에 나선다. 대규모 인프라 구축과 운영에 그치지 않고 AI 기술과 데이터를 기반으로 핵심 자산을 SW로 전환하겠다는 전략이다.

홍범식 LG유플러스 사장은 스페인 바르셀로나 MWC26 현장에거 시자간담회를 열어 “우리의 지향점은 통신과 AX 기술의 솔루션화를 주도하는 AI 중심의 SW 기업이 되는 것”이라며 “통신 인접 영역에서 확보한 기술 경쟁력과 글로벌 파트너십을 통해 글로벌에 진출하겠다”고 밝혔다.

글로벌 SW 시장에 진출하기 위해 선택과 집중을 택했다. B2C 서비스인 AI 콜 에이전트 익시오와 B2B 분야 엔터프라이즈 AI 풀스택에 집중하기로 했다. 이를 위해 클라우드 이전과 AI 전환에 투자를 확대, 글로벌 시장에서 살아남기 위한 기본 경쟁력을 갖춘다는 구상이다.

홍범식 LG유플러스 CEO

음성통화에 AI 붙인 익시오, 글로벌 뚫을 주력 무기

글로벌 AI SW 기업으로 거듭나기 위한 핵심 자산인 ‘익시오’는 LG유플러스의 AI 지향점인 ‘사람 중심 AI’를 통해 고도화에 나선다. 보안과 이용성을 넘어 개인화와 사용자의 감정을 읽는 수준에 이르게 하겠다는 것이다.

LG유플러스는 나에게 딱 맞는, 내 마음까지 읽어주는 AI 서비스를 제공하기 위해 ‘보이스 AI’ 기술 차별화에 주력한다. 단순히 텍스트를 음성으로 전환하는 것뿐만 아니라 화자를 식별하고 질문의 의도, 맥락과 감정까지 파악해 맞춤형 답변을 제공하겠다는 것이다.

익시오는 보이스AI를 더해 ‘익시오프로’로 고도화 한다. 익시오프로는 화자를 식별하고 음성 톤과 대화 흐름과 감정 상태까지 분석하며, 익시오를 매개로 피지컬 AI와 각종 디바이스, 스마트 기기가 보이스로 결합되는 서비스로 발전시킨다.

인프라 플랫폼...엔터프라이즈AI 풀스택 구축

엔터프라이즈(B2B) 부문에서는 인프라부터 플랫폼, 서비스까지 포괄하는 ‘엔터프라이즈 AI 풀스택’을 구축한다.

AI 핵심 인프라인 데이터센터 사업은 LG그룹사 역량을 통합한 기술 역량과 2027년 준공 예정인 수도권 최대 규모인 파주 AIDC를 중심으로 차별화된 경쟁력을 확보한다. 파주 AIDC를 기점으로 AI 컴퓨팅 인프라를 단계적으로 확장하기 위해 고객사 데이터센터 DBO 사업을 확대한다.

네트워크는 5G SA와 AI RAN 등 미래 기술을 적시에 확보하고, AI를 통해 NW를 최적화하는 오토너머스 NW 솔루션을 도입한다.

플랫폼 영역에서는 LG AI연구원과 협업한 ‘K-엑사원’ 기반으로 통신 특화 AI를 확보하고, 글로벌 선도 사업자와 협업해 보안 측면에서 강점을 갖는 소버린 AI를 통해 경쟁력을 높인다.

글로벌 협업 확대로 시장개척 역량 확대

익시오와 엔터프라이즈 AI 풀스택으로 확보한 AI 자산은 글로벌 생태계를 통해 고도화된다. LG유플러스는 통신과 AX 영역에서 국내외 다양한 기업과 협업하며 AI 산업 성장을 주도한다.

관련기사

통신 영역에서는 AI 서비스와 라이프스타일, 미디어, 파이낸셜 등 4대 분야에서 시장을 이끄는 사업자들과 협업한다. AX 영역에서는 글로벌 통신 사업자를 비롯해 보이스 AI, 피지컬 AI, 에이전틱 AI 등 14개 분야에서 기술력을 보유한 기업과 생태계를 조성한다.

이같은 글로벌 협업을 바탕으로 기술 경쟁력과 해외 시장 개척 역량을 동시에 강화한다.