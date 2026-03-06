갤럭시S26 사전예약자 10명 중 7명, ‘울트라’ 찜했다

지난달 27일부터 이달 5일까지 진행된 '갤럭시S26' 시리즈 사전 예약 결과, 국내 이동통신 3사 모두 ‘갤럭시S26 울트라’가 가장 많이 예약된 것으로 조사됐다. 선호하는 색상은 블랙과 화이트가 가장 많았다.

6일 이통3사에 따르면, 사전 예약 기간 갤럭시S26, S26+, 울트라 등 전체 시리즈 중 이통3사 모두 ‘갤럭시S26 울트라’ 예약 비중이 약 70%인 것으로 나타났다. 전작인 갤럭시S25 시리즈에서도 사전 예약 기간 가장 수요가 많았던 기종은 갤럭시S25 울트라였다. 색상은 무난하다고 여기는 블랙과 화이트에 대한 선호도가 높았다.

SK텔레콤의 경우 S26, S26+은 블랙·화이트·코발트 바이올렛·스카이블루 순으로, S26 울트라는 블랙·코발트바이올렛·화이트·스카이 블루 순으로 색상 선호도를 보였다.

KT도 전 모델에서 블랙과 화이트의 선호도가 가장 높았다. LG유플러스는 갤럭시 S26은 화이트, S26+는 블랙, 울트라는 코발트바이올렛와 블랙의 수요가 많은 것으로 조사됐다.

갤럭시 S26 시리즈 제품 이미지.(사진=삼성전자)

개통 이벤트는 계속

이통3사 모두 갤럭시S26 시리즈 개통 이벤트를 계속한다.

SK텔레콤은 이달 내내 갤럭시 S26 시리즈 개통 완료 가입자에게 구독, 갤럭시 맞춤, 라이프, 래플(추첨) 등 총 4개의 카테고리로 구성된 T 멤버십 ‘클럽 갤럭시 S26’ 패키지를 제공한다.

T 우주패스 with 디즈니플러스 스탠다드 3개월 무료, T 우주패스 올리브영, 스타벅스, 이마트24 3개월 무료 이벤트도 진행한다. 여기에 선착순 7만명에게 배민클럽 2개월 무료, 선착순 6만명에게 쓱7클럽 2개월 무료 등 4가지 구독 상품 무료로 제공한다.

스마트폰 판매 대리점에 갤럭시S26 시리즈 사전예약 안내 포스터가 붙어있다.(사진=지디넷코리아)

KT는 고객의 구매 부담을 낮추기 위해 ‘디바이스 하나 더’ 프로그램을 4월30일까지 운영한다. ‘삼성 초이스’ 선택 시 갤럭시 버즈3 프로(화이트)를, ‘디바이스 초이스’ 선택 시 샥즈의 오픈이어 이어폰 ‘오픈닷 원’과 가민의 러닝 스마트 워치 ‘포러너 165’를 할부수수료 5.9%만 부담하면 할부금 0원으로 이용할 수 있다.

만 34세 이하 전용 혜택인 Y덤 가입자 대상, 갤럭시 S26 시리즈를 구매하고 응모한 가입자 총 500명에게 무신사 10만원권, 올리브영 3만원권, 스타벅스 랜덤굿즈 등을 추첨 제공한다.

LG유플러스는 5G 프리미어 플러스(월 10만5000원) 이상 요금제에 가입하고 프리미엄 서비스 중 삼성팩을 선택한 가입자에게 최신 갤럭시 액세서리를 할인한다. 삼성팩을 선택하면 ‘갤럭시 워치8’, ‘갤럭시 버즈3’, ‘갤럭시 버즈3 프로’ 중 1대 할부금을 할인해 준다.