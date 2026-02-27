이통3사, '갤럭시S26' 사전예약 행사 풍성...어디가 좋을까

SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 이통3사가 삼성전자의 갤럭시S26 시리즈의 사전 예약 수요를 잡기 위해 주요 매장에서 AI 기능을 중심으로 체험형 행사를 진행한다.

SK텔레콤은 3월29일까지 자사 플래그십 스토어 T팩토리 성수에 ‘SKT S26 마켓’ 체험형 팝업스토어를 연다. 팝업은 방문객이 사전 예약 프로모션을 ‘마켓’ 콘셉트 공간에서 체험할 수 있도록 꾸며졌다.

방문객은 실제 마트처럼 꾸민 ‘신선체험존’, ‘갓생 청과’, ‘펀피쉬마켓’, ‘푸릇트럭’ 등의 공간에서 갤럭시 S26 시리즈의 모든 단말과 색상을 한눈에 볼 수 있으며, 업그레이드된 AI 기능도 미션형 이벤트로 체험할 수 있다.

T팩토리에서만 제공하는 사전 예약 혜택도 있다. 팝업을 방문해 T다이렉트샵 사전 예약을 진행하는 방문객을 대상으로 매일 선착순 50명에게 갤럭시 S26 시리즈 사전 예약 시 사용 가능한 10만 원 할인 쿠폰과 T팩토리 제철마켓 한정판 장바구니 등을 제공한다.

방문객 대상 경품 이벤트도 진행한다. 팝업 운영 기간 숫자 ‘26’을 활용해 매일 26번째, 62번째 방문객에게 특별한 선물을 증정한다. 26번째 방문객에겐 10만원 상당 케이스티파이 상품권을, 62번째 방문객에겐 성수동 로컬 맛집 이용권을 제공한다. 동일한 방식으로 100번, 200번대 등으로 확대해 이벤트를 이어갈 예정이다.

KT도 KT 온맞이, 홍대 애드샵 플러스, M&S부평문화거리직영점 등 전국 주요 매장에서 갤럭시 S26의 AI 기능을 방문객이 직접 경험할 수 있는 체험 프로그램을 운영한다.

KT 온맞이, 홍대 애드샵 플러스, KT 애비뉴 등 3개 플래그십 스토어에선 오는 3월13일까지, M&S부평문화거리직영점(인천), 아이피피 시청점(대전), M&S동성로직영점(대구), 씨엘 경성대점(부산), 다경 상무역점 1(광주) 등 전국 5개 거점 매장에선 오는 3월6일까지 체험존을 운영한다.

KT 온맞이 광화문 플래그십매장은 ‘360도 포토부스’를 선보인다. 방문객이 갤럭시 S26 울트라의 고성능 카메라로 촬영한 후, ‘인피니트 크리에이션’ 등 생성형 AI 기능을 활용해 나만의 이미지를 제작할 수 있다. 완성된 결과물은 콘텐츠 공유 기능인 ‘퀵쉐어’를 통해 개인 휴대폰으로 바로 받아볼 수 있다.

홍대 애드샵 플러스는 영상 콘텐츠 제작에 특화된 공간을 마련했다. 슬로우 모션 포토 부스와 초현실 포토존에서 촬영한 영상과 사진을 ‘포토 어시스트(Photo Assist)’ 및 ‘크리에이티브 스튜디오(Creative Studio)’ 기능으로 편집해 완성도 높은 콘텐츠로 만들 수 있다.

KT 애비뉴는 고객 맞춤형 체험 키트를 활용해 AI 기능을 깊이 있게 경험할 수 있는 프로그램을 운영한다. 방문객은 자신의 사용 패턴과 관심사에 맞춰 AI 이미지 생성, 편집, 스티커 제작 등 주요 기능을 체험할 수 있다.

인천, 대전, 대구, 부산, 광주 등 5개 지역 거점 매장에선 ‘AI 이미지 콘테스트’와 ‘사진 복원 프로그램’을 진행한다. 방문객이 직접 촬영한 사진을 AI 스타일로 변환해 응모하거나, 추억이 담긴 사진을 가져오면 체험 크루의 안내에 따라 AI 기능을 활용해 새롭게 복원한 뒤 출력물로 받아볼 수 있다.

KT의 통신상품 유통 전문 그룹사 ktm&s가 운영하는 직영 유통망 ‘KT플라자’는 사전예약 가입자를 위한 실속 혜택을 선보인다. 256GB 모델 구매 시 512GB로 무상 업그레이드해 주는 ‘더블 스토리지’ 이벤트를 비롯해, 무선충전기, 충전기와 케이블, 보조배터리, 젤리케이스 등 사은품을 함께 증정한다.

LG유플러스는 강남 복합 문화공간 ‘일상비일상의틈byU+’에 갤럭시S26 체험 공간을 따로 마련했다.

현대 미술가 권오상 전시 ‘Simplexicity: AI, 인간 그리고 예술’에 놓인 AI도슨트 단말기도 갤럭시S26 시리즈로 바꿨다. 행사와 전시는 3월 중순까지 진행될 예정이다.

LG유플러스 AI기술 '익시오'를 활용한 AI 도슨트 (사진=지디넷코리아)

S26 사전 예약 기간은 3월5일까지며, 6일에 개통이 시작된다. S26 시리즈 공식 출시일은 3월11일이다.

갤럭시S26, 갤럭시S26+, 갤럭시S26울트라는 ‘블랙’, ‘화이트’, ‘스카이 블루’, ‘코발트 바이올렛’ 4가지 색상으로 구성됐다. 용량은 256GB, 512GB 두 가지로 출시되며 갤럭시S26울트라는 1TB 모델도 출시된다.

갤럭시S26 256GB 용량 기준 가격은 부가세 포함 125만 4000원, 512GB 150만 7000원, 갤럭시S26+는 256GB 145만 2000원, 512GB 170만 5000원이다. 갤럭시S26울트라는 256GB 179만 7400원, 512GB 205만 400원, 1TB 254만 5400원이다.