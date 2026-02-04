"AI로 세상을 감각하기"…LGU+가 그리는 인간·예술·기술

“아직 AI를 어려워하는 사람들이 많거든요. 통신이 우리 가까이에 있는 것처럼, AI 기술도 예술 작품을 통해 가까이서, 단순하게 느끼길 바랐습니다.”

LG유플러스가 서울 강남구 복합문화공간 일상비일상의틈 by U+에서 현대미술가 권오상의 전시 ‘Simplexicity: AI, 인간 그리고 예술’을 연다. 전시의 핵심 주제 ‘심플렉시티(Simplexity)’는 단순함(Simple)과 복잡함(Complexity)의 결합을 의미한다.

권 작가는 “단순함과 복잡함은 반대적인 성격이 아니다. 단순함은 복잡함을 충분히 통과한 뒤 허락되는 것”이라고 설명했다.

기술이 복잡해지는 시대에 다양한 기술을 선별해 가입자의 일상을 단순하게 만들겠다는 LG유플러스의 브랜드 철학과도 맞물리는 부분이다.

LG유플러스 AI기술 '익시오'를 활용한 AI 도슨트 (사진=홍지후 기자)

전시는 1~4층에 걸쳐 ‘잉태(1층)-탄생(3층)-환원(4층)’이라는 흐름으로 전개된다. 전시장 층 마다 ‘AI 도슨트’가 마련됐다. 이를 통해 권 작가와의 실제 통화 내용을 녹음, 요약한 내용을 확인할 수 있고, 대화 내용을 터치해 권 작가의 음성도 들을 수 있다. LG유플러스 AI 기술 ‘익시오(ixi-O)’가 활용됐다.

1층은 감상의 권한이 관객에게 넘어오지 못한 상황을 단면 작품 ‘릴리프’ 연작으로 표현했다. 내부가 공기로 채워진 거대 조각 ‘에어-매스’는 정보 과잉과 부유하는 이미지를 상징한다. 이들 작품으로 사각의 프레임에 갇힌 미디어의 세계를 형상화했다.

권오상 작가 '릴리프6' (사진=홍지후 기자)

3층엔 권 작가가 아이소핑크 골조 위에 수천 장의 2차원 사진을 덧입혀 입체성을 표현한 ‘데오도란트 타입’ 와상 7점이 놓였다. 회사 측은 권 작가의 작품 창작 방식이 방대한 데이터를 학습해 최적의 결과를 도출하는 AI 프로세스와 맞닿아 있다고 강조했다.

권오상 작가 '데오도란트 타입' (사진=홍지후 기자)

4층엔 잉태와 탄생을 거쳐 자연으로 환원되는 인생처럼, 가벼운 목재 패널에 이미지를 담아 파편화된 조각을 만들어 공중에 띄운 ‘모빌’ 연작이 전시됐다. 관객은 모빌 사이로 걸어가 직접 공기의 흐름을 만들며 비로소 스스로 세상을 감각하는 주체가 된다.

관련기사

전시 관람을 마쳤다면 2층 ‘심플리 스튜디오’에서 키링을 제작할 수 있다. 비용은 3000원이다. 설문조사를 마친 관람객이나 LG유플러스 가입자는 무료로 가져갈 수 있다.

관람객 자체 제작 키링 (사진=홍지후 기자)

한편, LG유플러스 일상비일상의틈은 새해에 MZ 세대의 관심을 반영해 문화 예술 전시에 더욱 집중한다는 방침이다. 권 작가 전시는 오는 3월31일까지다. 무료로 관람 가능하다.