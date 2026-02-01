LGU+ "장기 가입자에 5만원 상당 설선물 추첨 제공"

LG유플러스가 장기 가입자 대상 고객 만족도 제고에 나섰다고 1일 밝혔다.

멤버십 프로그램인 ‘유플투쁠’을 통해 매월 마지막 주 목요일을 장기고객데이로 지정해 식음료 문화 등의 할인을 제공하고 있다.

2월에는 설을 맞아 5만원 상당의 LG생활건강 센티드 모먼트 플로럴 선물 세트를 추첨을 통해 추가 선물한다. 5년 이상 이용한 장기 가입자 중 VIP 이상 등급인 경우 유플투쁠 메뉴에서 9일까지 응모할 수 있다.

다음 달부터는 시즌에 맞는 문화 활동 초청을 포함해 다양한 선물을 매월 제공할 예정이다. LG유플러스는 고객경험 데이터를 기반으로, 고객의 일상 속에서 체감할 수 있는 차별적 가치를 전달하기 위해 노력한다는 방침이다.

LG유플러스는 장기고객 외에도 모두가 누릴 수 있는 유플투쁠을 지속적으로 강화하고 있다. 지난달 ‘배민클럽’ 2개월 무료 이용권을 새롭게 제공한 데 이어, 이번 달부터는 겨울방학을 맞아 온라인 학습 플랫폼 ‘엘리하이’ 혜택을 12일부터 선보인다. 우수 등급 이상에게는 1개월 무료 체험 기회와 교재몰 3만원 상품권을 제공한다.

설 연휴에 ▲2일 비발디파크(리프트 50% 할인) ▲11일 스파랜드(40% 할인) ▲13일 주렁주렁(35% 할인) ▲9~13일 뮤지컬 ‘렌트’(40% 할인), ‘보니 앤 클라이드’(30% 할인), 전시 ‘미피와 마법 우체통’(40% 할인), ‘헤일리 티프먼’(30% 할인), 뮤지컬 ‘페인터즈’(50% 할인) ▲13일 스몹(30% 할인) 등을 제공한다.

이밖에 ▲9일 파리바게뜨 6천원 할인(2만원 이상 구매 시) ▲10일 배스킨라빈스 패밀리 9천원 할인 ▲11일 스타벅스 별 리워드 8개 제공 ▲카카오페이지 5000원 캐시 증정 ▲오뚜기몰 30% 할인 ▲13일 CGV 유플투쁠(팝콘M+음료M) 증정 ▲19일 윌라 1개월 무료 이용권 ▲20일 밀리의 서재 1개월 무료이용권 등을 제공할 예정이다.