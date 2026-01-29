LGU+, 강남서 현대미술가 권오상 개인전 개최

LG유플러스는 서울 강남 복합문화공간 ‘일상비일상의틈 by U+’에서 현대미술가 권오상의 개인전 '권오상의 Simplexity: AI, 인간 그리고 예술'을 개최한다고 29일 밝혔다.

전시는 무료이며, 오는 3월 31일까지다. MZ세대의 관심을 반영해 일상 공간에서 기술과 예술이 결합된 새로운 고객 경험을 제공하고자 기획됐다.

수많은 2차원 사진을 해체하고 재조합하여 입체적인 조각으로 완성하는 권오상 작가의 ‘사진 조각’ 작업 방식은, 방대한 데이터를 학습해 최적의 결과를 도출하는 AI의 프로세스와 맞닿아 있다.

사진=LG유플러스

전시는 틈 전관(1~4층)을 아울러 ‘잉태-탄생-환원’이라는 흐름으로 전개된다. 1층엔 ‘에어매스(Air-mass)’ 시리즈와 릴리프(Relief) 작품이, 3층엔 작가의 대표작 ‘데오도란트(Deodorant Type)’ 시리즈가 배치됐다.

4층엔 모빌(Mobile) 작품을 통해 조형 언어의 확장을 보여준다. 관람객의 참여를 유도하는 2층 ‘심플리 스튜디오’에선 관람객이 직접 작품의 일부가 되거나 자신만의 굿즈(키링)를 제작해 볼 수 있다.

시각적 감상을 넘어 작품의 몰입도를 높이기 위해 팝 칼럼니스트 김태훈이 선별한 사운드 트랙들이 함께 제공된다.

첨단 기술을 활용한 ‘AI 도슨트’도 눈길을 끈다. LG유플러스는 자체 AI 기술인 ‘익시오(ixi-O)’를 활용해 작가와의 실제 통화 내용을 기반으로 한 도슨트 서비스를 선보인다.

관련기사

한편, 전시 핵심 주제 ‘심플렉시티(Simplexity)’는 단순함(Simple)과 복잡함(Complexity)의 결합을 의미한다. 복잡한 기술 환경 속에서 가입자에게 명확하고 심플한 경험을 제공하겠다는 LG유플러스의 브랜드 철학 ‘Simply.U+’를 예술적 언어로 재해석한 것이다.

김다림 LG유플러스 마케팅커뮤니케이션담당은 "일상비일상의틈은 AI시대에 고객들의 고민과 질문을 이해하고, ‘문화예술’ 이라는 도구를 통해 쉽고 편안한 미래를 연결하는 메신저가 될 것”이라며, "앞으로도 고객의 일상과 가치를 확장하는 사람 중심의 다양한 시도를 이어가겠다"고 밝혔다.