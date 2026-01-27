LGU+ 알뜰폰 통합 플랫폼 ‘알닷’ 누적 가입자 50만 돌파

LG유플러스는 알뜰폰 통합 플랫폼 ‘알닷’ 누적 가입자 수가 50만 명을 돌파했다고 27일 밝혔다.

알닷은 LG유플러스 망으로 알뜰폰 사업을 하는 25개 파트너사의 900여 개 요금제를 한눈에 비교하고, 5분 만에 비대면으로 셀프 개통이 가능한 온라인 플랫폼이다. 지난해 5월에는 1년 만에 가입자 30만 명을 돌파했다.

알닷 플랫폼을 이용하는 사람 역시 2025년 12월 기준 전년 동월 대비 266% 증가했다.

개편 이후 알닷에서는 ▲알닷케어를 통한 요금제 사용, 할인기간 조회, 요금 납부 ▲선불요금제 유심 이심(eSIM) 셀프 개통, 충전 ▲부가서비스 가입 조회 변경 ▲인터넷 IPTV 결합 상담 신청 등의 서비스를 이용할 수 있다.

특히, ‘알닷케어 서비스’는 고객센터를 통하지 않고 고객이 직접 요금 조회 및 납부, 분실 신고 및 분실폰 위치 찾기 등 일상에서 체감할 수 있는 서비스들을 제공하면서 고객의 알뜰폰 사용 편의성을 크게 개선했다.

알닷을 비롯한 알뜰폰 활성화 프로그램의 영향으로 지난해 11월 기준 LG유플러스 망 알뜰폰의 가입자 점유율은 44.86%를 기록하며, 통신 3사 중 1위에 올랐다.

박대용 LG유플러스 MVNO사업담당은 “알닷이 50만을 돌파해 최고의 알뜰폰 원스톱 서비스 플랫폼으로 자리매김하는데 도움을 주신 고객들에게 감사하다”며 “앞으로도 고객의 니즈에 맞는 다양한 서비스를 제공해 더 편리하게 알뜰폰을 이용하도록 도울 것”이라고 말했다.