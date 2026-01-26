LGU+ "2025년 총 배당금 주당 660원"

LG유플러스는 26일 이사회를 열어 기말배당금을 주당 현금 410원으로 결정했다고 밝혔다.

이에 따라 2025년 LG유플러스 총 주당 배당금은 중간배당금 250원에 기말배당금 410원을 더한 660원으로 확정됐다. 2024년도 대비 10원 상승했다.

배당 기준일은 오는 3월 31일로 배당금은 주주총회의 최종 승인 후 1개월 이내에 지급될 예정이다.

LG유플러스 상암 사옥 (사진=지디넷코리아)

회사 측은 자사주 매입을 통한 배당가능 주식총수 감소와 배당총액 유지로 배당금이 소폭 상승했다고 설명했다.

관련기사

LG유플러스는 지난해 7월 기존 보유하고 있던 1000억원가량의 주식 소각과 함께 800억원 규모의 자사주 추가 매입을 공시했다.

한편 LG유플러스는 2024년 밸류업 플랜을 통해 발표한 중장기 목표를 모두 이행할 수 있도록 기업가치 제고 활동을 이어갈 예정이다.