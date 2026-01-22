CJ온스타일플러스, LGU+ 0번으로 채널 이동

유료방송 플랫폼들이 최근 홈쇼핑 채널 번호를 조정했지만, 전반적인 변화 폭은 크지 않았다.

다만 LG유플러스는 CJ온스타일플러스를 ‘0번’으로 이동시키며 가장 눈에 띄는 변화를 줬고, KT 지니TV는 일부 채널 번호만 소폭 수정했다.

SK브로드밴드 Btv는 GS마이샵 번호 하나만 옮기는 수준으로, 전체 홈쇼핑 구도에는 큰 변화가 없었다.

홈쇼핑 채널 편성 소폭 변화

22일 관련업계에 따르면 LG유플러스는 이달 IPTV 채널 개편을 통해 데이터홈쇼핑(T커머스) 채널인 CJ온스타일플러스를 기존 32번에서 ‘0번’으로 이동시켰다.



LG유플러스는 이와 함께 홈쇼핑 채널 구도도 함께 조정했다. 기존 37번이던 쇼핑엔티는 32번으로, 41번이던 NS샵+는 37번으로 이동했다. 기존 30번대와 40번대에 흩어져 있던 홈쇼핑 채널을 30번대 초중반으로 재정렬하는 형태다. 결과적으로 CJ온스타일플러스가 최상단으로 올라오고, 나머지 채널도 한 단계씩 앞당겨진 구조가 됐다.

홈쇼핑 관련 사진 (사진=클립아트코리아)

KT 지니TV는 상대적으로 변화 폭이 제한적이었다. KT는 지난해 8월 두 개 홈쇼핑 채널의 번호만 조정했다. 롯데원TV는 기존 32번에서 수도권은 32번을 유지하고, 비수도권은 30번으로 이동했다. NS샵플러스는 기존 42번에서 36번으로 이동했다. 0번 채널을 포함한 상위 홈쇼핑 채널 구도는 유지한 채, 일부 지역·후단 채널만 정비한 수준이다.

SK브로드밴드 Btv의 경우 변화 폭은 더 작았다. Btv는 지난해 12월 18일 홈쇼핑 채널 가운데 GS마이샵 하나만 기존 998번에서 999번으로 이동시켰다. 나머지 홈쇼핑 채널 번호는 그대로 유지돼, 전체 홈쇼핑 구도에는 사실상 큰 변화가 없었다는 평가다.

잘되는 T커머스 점점 앞번호대로

홈쇼핑 채널 번호 변경 현황 (사진=각사 취합)

최근 개편을 보면 CJ온스타일플러스를 0번으로 이동시킨 LG유플러스의 변화가 가장 두드러졌다.

통상 홈쇼핑 채널 번호 재배치의 배경에는 송출수수료가 작용한다. CJ온스타일플러스가 0번으로 올 수 있었던 이유는 지난해 T커머스 사업 실적이 비교적 좋았다는 점도 꼽힌다. 매출 여력이 생기면서 기존 30번대에 머물던 채널을 보다 앞자리로 끌어올릴 수 있는 여건이 마련됐다는 것이다. CJ온스타일플러스는 Btv에서도 2번에 자리하고 있다.

실적 요인과 함께 정책 환경 변화도 이번 재배치가 큰 이슈 없이 마무리된 배경으로 지목된다. 최근 유료방송 업무가 과학기술정보통신부에서 방송미디어통신위원회로 이관됐지만, 아직 위원회 구성이 완전히 마무리되지 않은 상태다.

이 때문에 채널 번호 변경과 직결되는 송출수수료, 번호 배정 관련 이슈가 본격적인 쟁점으로 부각되지 않은 채 비교적 조용히 정리됐을 가능성도 거론된다.

업계 관계자는 "CJ의 경우 CJ ENM이 홈쇼핑 채널을 포함해 다수의 PP(프로그램 공급사업자) 채널을 보유하고 있어 송출수수료와 프로그램 사용료를 주고 받는 과정에서 T커머스 채널을 전략적으로 활용했을 것"으로 해석했다.

또 다른 업계 관계자는 “규제 당국의 구성이 마무리되기 전까지는 갈등이 수면 위로 크게 떠오르지 않는 경향이 있다”며 "이번 재배치 역시 이런 환경의 영향을 받았을 가능성도 있다"고 봤다.