네이버웹툰 마루는 강쥐 ‘마루’, 화보 모델 데뷔

네이버웹툰은 ‘마루는 강쥐’의 주인공 ‘마루’가 패션 매거진 ‘엘르’ 2월호의 화보 모델로 참여한다고 22일 밝혔다. 웹툰 IP의 주인공이 엘르 코리아의 정식 화보 모델로 등장하는 것은 이번이 처음이다.

이번 화보는 한복과 설날을 테마로 기획됐으며, 마루의 단독 화보와 가상 인터뷰, 협업 굿즈 소개를 함께 담았다. 네이버웹툰은 마루의 화보 모델 데뷔를 기념해 담요, 텀블러, 복주머니 파우치 등 굿즈 3종을 선보였다. 해당 상품은 ‘카카오톡 선물하기’를 통해 만나볼 수 있다. 이어 2월 4일에는 유튜브 채널 ‘나는 마루’에서 마루의 ‘1일 회사 체험’ 에피소드를 담은 특별 영상을 공개할 예정이다.

마루는 강쥐

오는 2월 중순에는 ‘마루는 강쥐’ IP를 활용한 ‘쿠키 기프트 카드’도 출시한다. 쿠키 기프트 카드는 네이버웹툰의 유료 콘텐츠 재화인 ‘쿠키’를 충전할 수 있는 선불형 카드로, 앞서 출시된 ‘자까’, ‘화산귀환’ 등 인기 IP 에디션들이 출시 직후 높은 판매량을 기록하며 큰 호응을 얻은 바 있다. ‘쿠키 기프트 카드 마루 에디션’은 편의점 GS25에서 만나볼 수 있다.

‘마루’의 이번 화보 모델 데뷔는 연재 종료 이후에도 IP의 생명력이 다각도로 확장되고 있음을 보여주는 사례다. 2022년 6월 연재를 시작해 2024년 11월 완결된 ‘마루는 강쥐’는 완결 이후에도 2차 창작과 팝업스토어, 브랜드 협업 등을 통해 ‘팬덤 드리븐(Fandom-driven) IP’로서의 행보를 이어가고 있다. 지난해 11월에는 애니메이션 OTT 서비스 라프텔을 통해 애니메이션이 공개됐으며, 10월 잠실 롯데월드몰에서 열린 팝업스토어 ‘마루의 숲속 베이커리’에서는 150여 종의 굿즈를 선보였다. 네이버웹툰은 이처럼 완결된 IP가 애니메이션, 굿즈, 브랜드 협업 등으로 재생산되는 구조를 통해 창작자에게는 추가 수익 기회를, 팬들에게는 지속적인 즐거움을 제공하는 환경을 구축하고 있다. ‘마루는 강쥐’는 삼성 갤럭시 Z 플립6, LG트윈스 등 다양한 파트너들과 협업하며 장르와 산업의 경계를 넘는 확장을 이어가고 있다.

남경보 네이버웹툰 IP 비즈니스 총괄 리더는 “이번 협업은 연재 종료 이후에도 꾸준히 이어지는 팬덤의 성원에 힘입어 웹툰 IP의 활동 영역을 패션화보까지 확대한 사례”라며, “앞으로도 웹툰 캐릭터가 일상 속 다양한 접점에서 팬들과 만나며 지속적으로 생명력을 얻을 수 있는 IP 비즈니스 생태계를 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.