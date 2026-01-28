LGU+, 보이스피싱 위험 가입자 3만명 보호했다

LG유플러스는 지난해 범죄 조직이 운영하는 악성 앱 제어 서버를 지속 추적한 결과, 보이스피싱 범죄 위험에 처했던 가입자 3만명 이상을 보호하는 성과를 거뒀다고 28일 밝혔다.

지난해부터 LG유플러스는 AI 기반 대내외 데이터 통합 분석, 대응 체계인 ‘고객피해방지 분석시스템’을 통해 보이스피싱·스미싱 범죄 조직이 운영하는 악성 앱 제어 서버를 추적하고 있다.

또 범죄 조직이 거는 전화는 112, 1301 등으로 표시되도록 조작하고, 피해자가 112로 신고해도 범죄 조직이 전화를 받게 만들 수 있다.

사진=LG유플러스

LG유플러스는 실제 악성 앱 제어 서버와 교신한 흔적이 있는 가입자를 빠르게 발견해 보호하는 것이 보이스피싱 피해 예방의 핵심이라고 보고 ‘고객피해방지 분석시스템’을지속적으로 고도화하고 있다.

구체적으로 LG유플러스는 고객피해방지 분석시스템 내 악성 앱 제어 서버 추적 솔루션이 본격 가동된 지난해 2월부터 연말까지 악성 앱 제어 서버 800여 개를 추적, 분석했으며, 실제 악성 앱 설치로 서버에 접속한 흔적이 있는 가입자 3만3천여명을 확인해 경찰에 관련 정보를 전달했다.

경찰은 LG유플러스가 전달한 정보를 토대로 분석을 거쳐 직접 피해 의심 고객의 거주지를 찾아 피해를 막는 구제활동을 펼쳤다.

아울러, LG유플러스는 경찰이 현장에 출동하기까지 절차를 밟는 과정에도 범행이 시도될 수 있다고 보고, 자체 분석 결과 고객의 악성 앱 설치가 확인될 경우 즉시 카카오톡을 통해 알림톡을 발송하는 시스템을 마련했다.

실제로 지난해 6월 말부터 6개월 간 발송된 알림톡을 통해 약 1만8천명의 고객이 보이스피싱 위기 상황을 인지할 수 있었다.

또 LG유플러스는 네트워크 망에서 지난해 약 2억 2천만 건의 악성앱 접속을 차단했으며, 스미싱 URL의 유포 경로인 스팸문자를 약 5억4천만 건 차단하는 성과를 거뒀다.

LG유플러스는 올해 고도화되는 범죄 위협으로부터 고객들을 보호하기 위해 보이스피싱·스미싱·스팸문자 대응 등 전 영역에 AI 기술을 확대 적용하고, 악성 URL 분석을 강화하기 위해 신규 솔루션을 도입할 계획이다.