LGU+, 서초IDC 포함 6개 사옥 최대 50% 재생에너지로 전환

LG유플러스는 GS건설과 데이터센터를 포함한 사옥의 탄소중립을 위한 재생에너지 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.
계약은 전력 소모가 큰 LG유플러스 데이터센터를 재생에너지로 가동하기 위한 행보다. LG유플러스는 이번 재생에너지 전력구매계약(PPA)으로 충남 태안 태양광 발전소에서 연간 약 17GWh 규모의 재생에너지를 20년간 공급받는다.
공급받은 재생에너지는 오는 9월부터 서초 인터넷데이터센터(IDC)를 포함해 총 6개 사옥에서 쓰일 예정이다. LG유플러스는 사용 전력을 재생에너지로 대체해 연간 약 7천톤의 온실가스가 절감될 것으로 기대한다.
또한, LG유플러스와 GS건설은 파트너십을 기반으로 정부의 에너지 정책인 재생에너지 100% 사용(RE100)을 달성하기 위해 협력한다.
계약을 통해 재생 에너지 관련 전략적 사업 협력 관계를 구축함으로써, 양사는 내년부터 향후 3년 간 연간 약 10MW 규모의 재생에너지 공급 및 조달 협력을 추진한다.
앞으로도 LG유플러스는 데이터센터 등 주요 시설의 탄소배출 저감을 위해 재생에너지를 정량적으로 관리하고, 온실가스 감축에도 노력한다는 방침이다.
이철훈 LG유플러스 커뮤니케이션센터장은 “GS건설과의 협력으로 데이터센터를 친환경적으로 운영할 수 있는 기반을 마련했다”며 “안정적인 재생에너지 조달로 ESG 경영의 핵심 동력을 구축하고, 이를 바탕으로 차별적 가치를 전달하기 위해 노력하겠다”고 말했다.