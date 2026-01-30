LGU+, 서초IDC 포함 6개 사옥 최대 50% 재생에너지로 전환

LG유플러스는 GS건설과 데이터센터를 포함한 사옥의 탄소중립을 위한 재생에너지 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

계약은 전력 소모가 큰 LG유플러스 데이터센터를 재생에너지로 가동하기 위한 행보다. LG유플러스는 이번 재생에너지 전력구매계약(PPA)으로 충남 태안 태양광 발전소에서 연간 약 17GWh 규모의 재생에너지를 20년간 공급받는다.

공급받은 재생에너지는 오는 9월부터 서초 인터넷데이터센터(IDC)를 포함해 총 6개 사옥에서 쓰일 예정이다. LG유플러스는 사용 전력을 재생에너지로 대체해 연간 약 7천톤의 온실가스가 절감될 것으로 기대한다.

LG유플러스는 GS건설과 탄소중립을 위한 재생에너지 공급 PPA 협약을 체결했다. 서울 종로구 GS건설에서 진행된 협약식에서 이철훈 LG유플러스 커뮤니케이션센터장(오른쪽)과 김동욱 GS건설 플랜트사업본부장이 기념 사진 촬영을 하고 있다. (사진=LG유플러스)

또한, LG유플러스와 GS건설은 파트너십을 기반으로 정부의 에너지 정책인 재생에너지 100% 사용(RE100)을 달성하기 위해 협력한다.

계약을 통해 재생 에너지 관련 전략적 사업 협력 관계를 구축함으로써, 양사는 내년부터 향후 3년 간 연간 약 10MW 규모의 재생에너지 공급 및 조달 협력을 추진한다.

관련기사

앞으로도 LG유플러스는 데이터센터 등 주요 시설의 탄소배출 저감을 위해 재생에너지를 정량적으로 관리하고, 온실가스 감축에도 노력한다는 방침이다.

이철훈 LG유플러스 커뮤니케이션센터장은 “GS건설과의 협력으로 데이터센터를 친환경적으로 운영할 수 있는 기반을 마련했다”며 “안정적인 재생에너지 조달로 ESG 경영의 핵심 동력을 구축하고, 이를 바탕으로 차별적 가치를 전달하기 위해 노력하겠다”고 말했다.