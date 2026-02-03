LGU+, 경찰청 보이스피싱 피해예방 캠페인 동참

LG유플러스는 경찰청이 진행하는 ‘보이스 원티드(VOICE WANTED)’ 캠페인에 동참한다고 3일 밝혔다.

‘보이스 원티드’는 경찰청이 보이스피싱범의 목소리를 수집해 성문분석으로 범죄자를 특정하고 피해 예방에 활용하는 대국민 제보 캠페인이다.

제보를 희망한다면 보이스피싱 의심 전화를 녹음한 뒤 경찰청 전기통신금융사기(보이스피싱) 통합대응단 홈페이지에 제보하면 된다. 공식 앱 'U+one' 플러스 메뉴를 통해 이번 캠페인의 상세 내용과 제보 방법을 확인할 수 있다.

사진=LG유플러스

AI 무료 통화앱 ‘익시오’를 이용 중인 고객은 별도 녹음 기능을 설정하지 않아도 통화 내용이 자동으로 녹음된다.

캠페인으로 수집된 보이스피싱범의 음성 데이터는 경찰청 전기통신금융사기통합대응단에서 보이스피싱 범죄 유형 분석과 수사 고도화에 활용될 예정이다.

한편, LG유플러스는 ‘잡았다 목소리’ 이벤트를 진행한다. 제보자에겐 추첨을 통해 보스 QC 헤드폰, 렉슨 조명 램프, 백자 달항아리·포푸리, 네이버페이 1천원권 등 경품을 제공한다.