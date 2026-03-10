하우스쿡, 정수조리기 쇼룸 열어

주방가전 전문 브랜드 하우스쿡은 인천 송도에 82㎡ 규모 체험 공간 '쇼룸'을 연다고 10일 밝혔다.

쇼룸에서는 정수조리기를 비롯한 범일산업 제품을 체험할 수 있다. 고객 체험과 함께 최근 늘어나는 수출 상담을 위한 바이어 상담과 고객 쿠킹 클래스 등이 진행된다.

하우스쿡 송도 쇼룸 (사진=하우스쿡)

하우스쿡 쇼룸은 증가하는 바이어 상담과 고객 체험 수요에 대응하기 위해 마련됐다. 최근 미주와 유럽 등 수출이 확대되면서 동남아 지역 바이어들의 상담 요청이 늘고 있으며, 국내에서도 케이터링과 외식 프랜차이즈를 중심으로 상담이 증가하는 추세다.

하우스쿡은 그간 CES, 독일 암비엔테, 국내 카페쇼와 식품 박람회 등에 참가해 제품 체험 기회를 제공해 왔지만 수요를 충분히 충족하기 어려웠다. 이에 인천국제공항과 가까운 입지에 쇼룸을 마련해 해외 바이어 접근성과 일반 고객 체험 편의를 높였다.

하우스쿡 정수조리기는 정수기와 인덕션을 결합한 멀티 주방가전이다. 평소엔 정수기로, 요리땐 인덕션으로 저출력 고효율 제품으로 다양한 식품을 조리할 수 있다.

신영석 범일산업 대표는 "고객 체험과 바이어 상담, 쿠킹클래스 등 멀티 공간으로 활용할 계획"이라고 말했다.