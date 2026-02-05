하우스쿡 정수조리기, 고속도로 휴게소 70개소 설치

주방가전 전문 브랜드 하우스쿡은 고속도로 휴게소 70개소에 정수조리기를 공급했다고 5일 밝혔다.

국내 운영 중인 약 210개 휴게소 가운데 약 30%가 하우스쿡 제품을 쓰고 있다.

처음엔 휴게소 주방에서 빠른 조리를 위해 쓰기 시작했고, 최근에는 식당 영업시간 이후 고객이 스스로 조리할 수 있도록 도입이 늘고 있다고 회사 측은 설명했다.

영동고속도로 덕평자연휴게소 주방에 설치된 정수조리기 (사진=하우스쿡)

하우스쿡 측은 고속도로 휴게소 측의 안정적인 운용을 위해 기술과 후속 지원을 계속 할 계획이다. 일반 국도와 도로에 있는 휴게소까지 영업을 확대한다.

하우스쿡 정수조리기는 정수기와 인덕션을 결합한 멀티 주방가전이다. 평소엔 정수기로, 요리땐 인덕션으로 저출력 고효율 제품으로 다양한 식품을 조리할 수 있다.

해외는 미주 대륙과 동남아, 유럽, 호주와 아프리카 대륙까지 진출했다. 국내에선 개인과 단체급식, 외식주방, 무인매장과 낚싯배, 여객선에서도 쓰인다.

신영석 범일산업 대표는 "24시간 운영되는 고속도로 휴게소 영업 특성을 고려해 안정적인 지원을 계속 하겠다"며 "고속도로는 물론 일반 국도와 도로에서 운영 중인 휴게소까지 영업을 확대 할 계획"이라 말했다.