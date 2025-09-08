하우스쿡, 사업자용 전문몰 열어

여행·레저·숙박업 정수조리기 수요 늘어

홈&모바일입력 :2025/09/08 23:04

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

주방가전 전문 브랜드 하우스쿡은 레저 사업자 전용 온라인 쇼핑몰 '하우스쿡 레저몰'을 열었다고 8일 밝혔다.

하우스쿡 레저몰은 숙박이나 관광, 낚싯배, 캠핑, 놀이 공원 등 사업자를 겨냥했다. 올해 초부터 수요가 늘고 있는 여행·레저 관련 사업자를 지원하기 위해 준비됐다.

하우스쿡 레저몰 홈페이지 (사진=하우스쿡)

하우스쿡 정수조리기는 정수기와 인덕션이 결합한 멀티 주방가전이다. 평소엔 정수기로, 요리땐 인덕션으로 저출력 고효율 제품으로 다양한 식품을 조리할 수 있다.

신영석 범일산업 대표는 "2023년 6월 오픈한 온라인 영문 쇼핑몰에 이은 2번째 전문몰"이라며 "여행·레저 사업자들의 편의를 지원하고 다른 사업 분야 종사자들을 위한 전문몰도 준비할 것"이라고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
하우스쿡

