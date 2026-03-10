틱톡, 캐나다 철수 없다…조건부 운영 허용

캐나다 정부가 보안을 이유로 철수 명령했던 틱톡의 자국 내 운영을 다시 허용하기로 했다.

9일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 캐나다 산업부는 틱톡이 강화된 보안 조치를 이행하는 조건으로 캐나다에서 계속 운영할 수 있도록 허용한다고 밝혔다. 이번 결정은 새롭게 진행된 보안 검토 결과에 따른 것이라고 설명했다.

앞서 2024년 11월 당시 총리였던 쥐스탱 트뤼도 정부는 틱톡의 중국계 모회사 바이트댄스에 캐나다 자회사를 정리하라고 명령했다. 해당 조치는 앱 사용 자체를 금지하는 것은 아니었지만 토론토와 밴쿠버에 있는 사무실을 폐쇄하도록 하는 내용이었다.

틱톡(사진=픽사베이)

그러나 올해 1월 캐나다 정부가 법원에 제출한 법적 신청에 따라 해당 명령은 일단 보류됐다. 이는 마크 카니 캐나다 총리가 취임 후 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 관세 완화 합의를 발표한 지 며칠 뒤 이뤄진 조치다.

틱톡 캐나다 법인은 앞으로 보안 강화를 위한 법적 구속력이 있는 약속을 이행해야 한다.

캐나다 산업부 장관 멜라리 졸리는 성명을 통해 “캐나다 사용자 데이터에 대한 접근을 통제하기 위해 보안 게이트웨이와 프라이버시 강화 기술을 도입해 무단 또는 금지된 접근 위험을 줄일 것”이라고 말했다. 다만 성명에서는 이러한 조치가 구체적으로 어떻게 작동할지에 대한 세부 내용은 공개되지 않았다.

틱톡은 또 미성년자 보호 조치를 강화하기로 했으며 데이터 접근 통제를 점검하기 위해 독립적인 제3자 감독 기관도 지정될 예정이다.

틱톡은 캐나다에서 약 1600만 명의 이용자를 보유하고 있다. 이는 전체 인구의 35%가 넘는 규모다. 회사는 성명을 통해 캐나다 콘텐츠 창작자와 문화단체에 대한 지원도 확대하겠다고 밝혔다.