틱톡, 아동 개인정보 대규모 수집 적발…연령확인 강화 나선다

틱톡이 캐나다 아동으로부터 민감한 개인정보를 수집한 사실이 드러났다. 캐나다 개인정보보호 당국은 틱톡이 미성년자 차단에 실패했다고 지적했으며, 틱톡은 연령 확인 강화 등 개선책을 약속했다.

23일(현지시간) 토론토스타·로이터통신 등에 따르면 캐나다 연방 개인정보보호위원과 앨버타·퀘벡·브리티시컬럼비아 주 위원회는 공동 조사 결과를 발표했다.

보고서는 “틱톡이 미성년자 접근을 완전히 차단하지 못해 수십만 명의 아동 데이터가 광고·콘텐츠 추천 등에 활용됐다”고 밝혔다.

조사에 따르면 틱톡은 매년 약 50만 명의 미성년자 계정을 삭제하지만, 퇴출 전 이미 개인정보를 수집·분석해 맞춤형 광고와 콘텐츠 추천에 활용했다.

위원회는 “연령 확인 체계에 큰 허점이 있어 실제 미성년자 이용자는 이보다 훨씬 많을 것”이라며 “이들은 틱톡의 프로파일링과 타깃팅에 노출됐다”고 말했다.

현장 조사에서는 민감한 해시태그가 광고 타깃팅 옵션으로 제공된 사실도 확인됐다. 틱톡은 이후 해당 옵션이 잘못 노출됐음을 인정하고 삭제했지만, 자체 점검 과정에서 문제를 발견하지 못했다는 점이 우려된다는 지적이다.

위원회는 틱톡이 만 13세 미만(퀘벡은 14세 미만) 가입을 금지하면서도 실질적인 개인정보 수집 차단 조치를 하지 않았다고 결론내렸다. 특히 미성년자 데이터를 광고 개인화·알고리즘 학습에 활용하는 것은 ‘정당한 사업 이익’으로 볼 수 없다고 판단했다.

브리티시컬럼비아 개인정보보호위원 마이클 하비는 “이번 보고서에서 드러난 문제는 틱톡에 국한되지 않고, 청소년을 겨냥한 여러 플랫폼의 업계 표준으로 자리 잡은 관행을 보여준다”고 강조했다.

위원회는 틱톡에 ▲새 연령 확인 장치 3종 도입 ▲개인정보 처리 방침을 더 명확히 설명 ▲만 18세 미만 이용자에 대한 광고 타깃팅 금지 등을 권고했다. 틱톡은 6개월 내 대부분의 조치를 완료하고 매달 진척 상황을 보고하기로 합의했다.

틱톡 대변인은 성명에서 “일부 결과에는 동의하지 않지만, 투명성과 프라이버시 보호를 강화하기 위해 계속 노력하겠다”고 밝혔다.

이번 조사는 2023년 초 착수돼 2년 넘게 진행됐다. 조사 초점은 틱톡이 개인정보 처리 과정에서 ‘유효하고 의미 있는 동의’를 얻고 있는지와 청소년 이용자 개인정보 활용이 적절한지 여부였다.