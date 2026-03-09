세종시, 한글도시 브랜드 확장 본격화…유통·홍보·국제행사 잇는 산업화 구상

세종시가 한글 관련 사업의 외연을 넓히고 있다. 세종시문화관광재단이 문화체육관광부와 국립한글박물관이 추진하는 ‘2026 한글문화상품 및 콘텐츠 개발 지원’ 사업의 보조사업자로 선정되면서다. 국립한글박물관이 주 사업자로 추진하는 이번 사업에서 재단은 오는 12월까지 총 20억원 규모의 사업 수행을 맡는다.

이번 사업은 한글의 가치와 의미를 바탕으로 다양한 문화상품과 콘텐츠를 발굴·개발하고 관련 홍보와 판로 개척, 사업 아카이빙, 전용 누리집 운영 등을 지원하는 것이 핵심이다. 재단은 단순한 상품 제작 지원에 그치지 않고 기획과 개발, 홍보, 유통까지 연계하는 방식으로 사업을 추진할 계획이다.

이번 선정의 의미는 기존 세종의 한글사업과 비교했을 때 더 분명해진다.

양유정 세종시문화관광재단 한글문화도시센터장은 “기존 한글문화사업은 대한민국 문화도시 지정에 따라 한글문화를 통한 도시브랜드 구축, 한글문화에 기반한 예술인 양성과 지원, 시민 문화향유 확대를 위한 사업에 주력해 왔다”고 말했다.

이어 “반면 이번 한글문화상품 개발 지원 사업은 한글을 테마로 한 문화상품 개발과 홍보 마케팅을 지원해 문화상품 생태계를 육성하고, 지속가능한 대한민국 대표 K-컬처 브랜드를 구축하는 데 목적이 있다”고 설명했다.

세종시가 그동안 한글을 통해 도시 정체성을 다지는 데 집중해 왔다면, 이번 사업은 이를 상품 개발과 유통, 홍보 영역까지 잇는 성격이 강하다. 기존 한글문화도시 사업과 별개가 아니라, 그 연장선에서 사업 범위가 넓어졌다는 해석이 가능하다.

양 센터장은 이번 공모 선정이 갑작스러운 성과가 아니라, 그동안 축적해 온 한글문화도시 사업 경험이 반영된 결과라고 설명했다.

그는 “한글문화사업에는 한글상품을 개발하고 판매를 촉진하는 한글상점 사업과 한글문화상품 공모를 통해 우수한 한글상품을 발굴하고 개발을 지원하는 사업이 포함돼 있다”며 “2025년에 이미 다양한 한글문화상품을 발굴·육성하고, 한글상점을 통해 유통과 판매까지 연결한 경험이 있다”고 말했다.

이어 “한글비엔날레와 한글산업전 등을 통해 다양한 한글문화상품과 한글예술작품, 한글콘텐츠를 알려오면서 한글문화도시 사업의 대외적 공신력도 확보해 왔다”며 “이런 경험이 이번 공모에서 사업을 시행할 수 있는 능력과 가능성으로 발휘됐고, 심사를 통해 객관적으로 입증돼 사업자로 선정된 것으로 보고 있다”고 덧붙였다.

이번 사업에는 세종시가 행정도시라는 이미지와 함께 한글문화도시 정체성을 함께 키워가려는 방향도 담겨 있다.

양 센터장은 “행정도시로서의 세종시보다, 한글문화도시로서의 세종시 정체성과 도시브랜드로서 한글을 연계한 것”이라며 “그간 축적해 온 세종시 한글문화사업이 국가 주도 한글문화사업 수행으로 이어지면서 대한민국 문화산업 생태계를 확장하고, 지속 가능한 문화경제 모델로 전환하는 전략적 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

또 “지자체 단위사업으로 수행되던 한글문화사업이 대한민국 차원의 한글문화상품 지원사업과 연계되면서 세종시가 한글문화를 대표하는 도시브랜드로 자리매김하는 중요한 계기가 될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

세종시의 한글 관련 사업은 축제와 관광 영역으로도 이어져 왔다. 세종시는 앞서 세종한글축제가 문화체육관광부가 선정한 문화관광축제에 포함되며 한글을 도시 대표 콘텐츠 가운데 하나로 연결해 왔다. 한글이 세종에서 상징적 자원에만 머무르지 않고, 도시 마케팅과 방문 수요를 이끄는 요소로 활용되고 있다는 점에서 이번 공모 선정과도 맞닿아 있다.

양 센터장은 향후 방향으로 산업화와 해외 확산도 함께 언급했다. 그는 “세종시의 한글문화도시사업과 한글문화상품 개발 지원 사업을 통해 한글문화 산업화를 통한 문화생태계 조성의 지속가능성을 확보하고자 한다”며 “글로벌 네트워크를 더욱 확장해 한글문화를 전 세계적으로 확산하고자 한다”고 밝혔다.