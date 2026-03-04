충남역사문화연구원, '제월당 송규렴 집안의 한글편지' 발간

충남역사문화연구원은 공주시와 함께 추진해 온 충청감영 역사문화자원 연구사업의 성과로 충청감영 번역총서3 제월당 송규렴 집안의 한글편지를 발간했다고 4일 밝혔다.

제월당 송규렴(1630~1709)은 송준길의 문인으로 충청도 회덕(현 대전)에서 거주했다. 안동김씨 김광찬의 딸과 혼인해 2남 1녀를 두었으며, 장남 송상기(1657~1723)는 숙종대 핵심 관료로 활동하며 1699년 10월부터 1700년 7월까지 충청감사를 지냈다.

송상기는 관직 생활 동안 어머니와 편지를 주고받으며 가족의 안부와 집안의 대소사를 나눴다. 안동김씨 역시 명문가 출신으로 학문적 소양이 뛰어나 아들에게 다정한 걱정과 함께 바른 관직 생활을 당부하는 내용의 편지를 남겼다.

제월당 송규렴 집안의 한글편지

송상기는 훗날 어머니를 회고하며 “겉과 속이 투명해 거짓됨이 없으니 여성선비라 할 만하다”고 존경을 표하기도 했다. 그는 어머니가 겉으로는 부귀를 누린 것처럼 보였지만 실제로는 궁핍하고 검약한 삶을 오래 이어갔다고 기록했다.

이번 자료는 조선시대 한글 편지 가운데 두 번째로 많은 분량을 지닌 기록으로도 주목된다. 편지에는 17세기 충청도 양반가의 살림살이와 식량 사정, 노비 관계, 혼례와 제사 등 당시의 생활상과 사회 모습을 확인할 수 있는 내용이 담겨 있다.

충남역사문화연구원은 2023년부터 ‘충청감영일기’, ‘충청감영 보고서’ 등 충청감영 관련 자료를 꾸준히 번역·발간해 왔다. 올해에는 충청감영의 공문서를 정리한 직금(織錦) 발간도 준비하고 있다.

장기승 충남역사문화연구원장은 “앞으로도 감영 도시 공주의 역사적 위상을 높이고 인문학 기초 연구 기반을 다지는 데 힘쓰겠다”고 말했다.