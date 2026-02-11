충남콘진원, 충남 배경 독립영화·다큐 제작 지원

충남콘텐츠진흥원(원장 김곡미, 이하 진흥원)이 충남을 배경으로 하는 독립예술영화 및 다큐멘터리 제작 지원 사업을 추진한다고 11일 밝혔다. 이번 사업은 충남을 주요 촬영지로 활용한 콘텐츠 제작을 장려해 지역 영상산업 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 충남에서 30% 이상 촬영 예정인 순제작비 10억원 이하의 실사 독립예술영화 또는 다큐멘터리다. 심사를 통해 총 3개 작품을 선정하며, 작품당 최대 5000만원의 제작비를 지원한다. 신청은 충남영상위원회 홈페이지를 통해 가능하다.

특히 올해부터는 '도내 신인' 지원 분야가 신설됐다. 충남도 내 대학 재학(졸업)생 또는 충남 거주자 중 신인 감독 1명을 선발해 최대 2000만원의 제작비를 지원하며 지역 인재 육성에 나선다.

지난해 선정작인 KBS 대전 다큐멘터리 '나의 친구 윤봉길'은 제작지원 사업을 통해 제작된 대표 사례로, 지난해 8월 독립기념관 특별 상영회를 통해 창작자와 도민이 충남의 역사를 공유하는 계기를 마련했다.

이후 다큐멘터리 방영을 통해 충남의 역사 콘텐츠가 대중에게 소개되며 지역 역사자원에 대한 인식과 관심이 확산됐다. 이는 제작지원 사업이 지역 역사자원의 콘텐츠화 가능성을 입증하는 성과로 이어졌다.

김곡미 충남콘텐츠진흥원 원장은 "독립예술영화와 다큐멘터리는 지역의 고유한 이야기와 정체성을 깊이 있게 담아낼 수 있는 장르"라며 "진흥원은 충남에서 우수한 작품이 안정적으로 제작될 수 있도록 제작비 지원을 중심으로 사업을 추진하고 있다"고 밝혔다.